Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu [FILM]

We wtorek uczniowie sprawdzą wiedzę z języka polskiego. Na zdjęciu ostatnie chwile przed egzaminem w Szkole Podstawowej numer 63 w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty, czyli pierwszy poważny test tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Przed nimi zmagania z zadaniami z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. W Szczecinie do egzaminu kończącego szkołę podstawową przystąpi ponad 2300 uczniów z 48 publicznych placówek. Wyniki poznamy 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się dziś 14 maja od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego. Jutro, w środę 15 maja br., uczniowie zmierzą się z zadaniami z matematyki. Ostatnia część egzaminu, to sprawdzian znajomości języka obcego nowożytnego. Odbędzie się ona w czwartek, 16 maja br.

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie został jednak określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym lub ich praca zostanie unieważniona, będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Odbędzie się on w dniach 10-12 czerwca br.

Wszelkie szczegóły dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym czasy trwania poszczególnych sprawdzianów czy też ich dokładny harmonogram, znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. (K)

Realizacja filmu: Piotr Sikora