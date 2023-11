Zamkną kultowy szczeciński klub?

Ledwo udało się zachować kino „Pionier”, a już zagrożona jest przyszłość kolejnej placówki kulturalnej w Szczecinie. Chodzi o Free Blues Club przy al. Powstańców Wielkopolskich - miejsce, które od 32 lat funkcjonuje na muzycznej mapie miasta, ale nie tylko. Bo klub jest doskonale znany poza Polską. Występowały w nim gwiazdy światowego formatu.



Free Blues Club mieści się w podziemiach po byłym klubie „Trans”, a dzisiejszej Biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Taka informacja pojawiła się w sobotę rano (4.11) na fejsbukowym fanpage klubu: Likwidacja Free Blues Club! Decyzją władz uczelni PUM – po 32 latach działalności, ma zostać zlikwidowany FREE BLUES CLUB z dniem 31.01.2024.

Natychmiast pojawiły się komentarze internautów: „Wszystko w dzisiejszych czasach możesz kupić, ale nie kupisz tradycji. Nie zamyka się miejsc, które taką piękną tradycję mają. Nie podcina się skrzydeł takim ludziom, którzy tą piękną tradycję stworzyli” oraz „Oooo. Czyżby kara za spotkania wolnościowe? W czasie pandemii jedno z nielicznych miejsc w Szczecinie. PUM nie zechce nas posłuchać, to musimy pogadać o dotacjach na PUM, bo to nasze pieniądze”.



Pojawił się tu nowy wątek społeczno-polityczny, ale to raczej nie o to chodzi.

– Nie mamy żadnych zaległości i wypełniamy warunki umowy – stwierdził Andrzej Malcherek, szefujący Free Blues Club.

W Internecie pojawiła się petycja Stop likwidacji Free Blues Club do rektora PUM o pomoc w ratowaniu tego klubu muzycznego.



Blues oznacza również smutek lub rozpacz. Tak właśnie będzie po zamknięciu klubu.

