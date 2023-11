Kto chce likwidacji Free Blues Clubu. Pytania do władz PUM

Czy Free Blues Club przestanie istnieć? W bulwersującej opinię publiczną sprawie wypowiedzenia umowy i spodziewanego końca istniejącego od ponad 30 lat szczecińskiego klubu należy zadać pytanie w czyim interesie byłoby jego zamknięcie.

W czerwcu zamieściliśmy na łamach „Kuriera" wywiad z Agnieszką i Andrzejem Malcherkami, muzykami i założycielami Free Blues Clubu. Rozmowa dotyczyła ponad 30-letniej działalności klubu. Ostatnie pytanie brzmiało: jak maluje się przyszłość klubu? Przypomnijmy odpowiedź, w której nasi rozmówcy sygnalizowali, że nad klubem wiszą czarne chmury: Andrzej Malcherek mówił wówczas: - Nie jest to do końca jasne. Do tej pory współpracę z właścicielem budynku, obecnie Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, można zaliczyć do wzorowych. Chodzi o to, że pojawiła się idea przywrócenia klubu uczelni czy też zrobienia klubu na uczelni, ale kosztem istniejącego klubu - Free Blues Clubu, który do tej pory spełniał częściowo tę funkcje, w sensie dostępności dla studentów PUM. 31 lat to się dzieje i nikt nigdy nie miał z tym problemu. Jest to dla mnie trochę dziwne. Niech się

