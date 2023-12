„Epsilon” zacumował w Szczecinie [GALERIA]

Prom „Epsilon” w sobotę rano zacumował przy nabrzeżu Arsenał w Szczecinie. Fot. Ryszard PAKIESER

Jak już pisaliśmy, prom „Epsilon” w styczniu 2024 roku ma dołączyć do serwisu Unity Line. Euroafrica przejęła statek 17 grudnia 2023 r. od irlandzkiego operatora. W sobotę (30 grudnia) rano „Epsilon” dotarł do Szczecina. Po drobnych pracach stoczniowych i przemalowaniu jednostka wejdzie do eksploatacji na linię Świnoujście – Trelleborg.

Statek został zakupiony przez Grupę Hass Holding, do której należy Euroafrica, w maju 2022 roku od włoskiego armatora Caronte and Tourist. Umowa kupna-sprzedaży przewidywała kontynuację przez nowego właściciela tzw. bareboat czarteru zawartego w 2013 roku. Prom czarterował irlandzki operator Irish Ferries.

Na początku grudnia, przed przejęciem, statek przeszedł przegląd dokowy w stoczni H&W w Belfaście. Po jej opuszczeniu miał próbne zawinięcie w Trelleborgu (27 grudnia), po czym dopłynął do Świnoujścia. Planowano, że 28 grudnia dotrze do Szczecina, jednak niekorzystne warunki pogodowe nie pozwoliły na to. Wyruszył w nocy z z piątku na sobotę i rano zacumował przy szczecińskim nabrzeżu Arsenał.

– M/f „Epsilon” to nowoczesny prom typu ro-pax zbudowany w 2011 roku w renomowanej włoskiej stoczni Visentini – zaznacza Katarzyna Łuksza, kierownik Biura Organizacji i Promocji firmy Euroafrica. – Ma niemal 3000 metrów linii ładunkowej oraz pokład przeznaczony dla samochodów osobowych. Może przewieźć jednorazowo około 130 ciężarówek i 260 pasażerów.

Jak dodaje, „Epsilon” będzie operował w barwach Unity Line i zostanie wprowadzony w połowie stycznia 2024 roku na linię ze Świnoujścia do Trelleborga wzmacniając tym samym znacznie potencjał przewozowy serwisu. Statek dysponuje największą pojemnością ładunkową wśród promów eksploatowanych przez polskich armatorów.

Ma ponad 186 m długości i przeszło 25 m szerokości.

W barwach Unity Linie pływają jeszcze trzy promy Euroafriki: m/f „Galileusz” i siostrzany m/f „Copernicus” oraz prom kolejowy m/f „Jan Śniadecki”. Ten ostatni zostanie wyłączony z eksploatacji po wejściu do serwisu promu „Epsilon”.

Euroafrica poinformowała, że 12 grudnia br. podpisano umowę z portem Trelleborg na obsługę promów serwisu Unity Line, w tym „Epsilona” i „Copernicusa”.

W Szczecinie „Epsilon” przejdzie niewielkie prace stoczniowe. Zostanie przemalowany i do Świnoujścia wróci już w barwach Unity Line. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA