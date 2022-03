Euroafrica kupi prom „Epsilon”? Armator nie komentuje

Według włoskiego serwisu internetowego Shipping Italy, prom typu ro-pax „Epsilon” z floty Caronte & Tourist ma być sprzedany firmie Euroafrica Shipping Lines. Armator nie komentuje tej informacji.

Prom „Epsilon”, zbudowany w 2011 roku, ma 186 m długości, 25 m szerokości, może przewieźć ok. 500 pasażerów, a jego długość linii ładunkowej ro-ro wynosi 2860 m. Statek jest obecnie czarterowany przez Irish Ferries. Pływał na linii Dublin-Cherbourg, a ostatnio – Dublin-Holyhead.

Włoski portal podał, że prom prawdopodobnie kupi polska firma, Euroafrica Shipping Lines, za ok. 50 mln euro. „Epsilon” miałby być przekazany najwcześniej w listopadzie br. Według innych źródeł, po zakończeniu czarteru przez Irish Ferries byłby czarterowany przez Stena Line.

Euroafrica nie potwierdza tych informacji, ale też im nie zaprzecza.

– Tego typu procesy są objęte klauzulą poufności, dlatego nie komentujemy tych doniesień – powiedział nam Jacek Wiśniewski, dyrektor naczelny Euroafrica Shipping Lines, prezes Hass Holding.

Armator, którego głównym agentem jest Euroafrica Services z biurem w Szczecinie, nie ukrywa, że zamierza inwestować w żeglugę promową. Dzisiaj promy Euroafriki pływają w barwach Unity Line (spółki operatorskiej z grupy Polskiej Żeglugi Morskiej) na dwóch liniach z Polski do Szwecji: ze Świnoujścia do Trelleborga („Galileusz” i „Copernicus”) oraz ze Świnoujścia do Ystad („Jan Śniadecki”).

(ek)