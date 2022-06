Euroafrica kupiła prom. Docelowo będzie pływał w barwach Unity Line

Firma Euroafrica Shipping Lines (ESL) kupiła od włoskiego armatora Caronte & Tourist prom „Epsilon”. O takim zamiarze pisaliśmy trzy miesiące temu. Transakcja została sfinalizowana 30 maja br. Na razie jednostka jest czarterowana przez Irish Ferries i pływa pomiędzy Dublinem a Holyhead.

„Epsilon” to prom typu ro-pax zbudowany w 2011 roku we włoskiej stoczni Visentini. Ma ponad 186 m długości i przeszło 25 m szerokości. Może przewieźć ok. 500 pasażerów, a długość linii ładunkowej wynosi 2860 m.

Należał do włoskiego armatora Caronte & Tourist i jest czarterowany przez irlandzkiego operatora Irish Ferries, zgodnie z umową – do końca 2023 roku, ale nie wyklucza się wcześniejszego odstąpienia od niej. Statek pływał kiedyś na linii Dublin – Cherbourg, a obecnie kursuje pomiędzy Dublinem a Holyhead.

Euroafrica kupiła go wraz z tzw. bareboat charterem. Docelowo prom trafi do serwisu Unity Line i będzie pływał ze Świnoujścia do Szwecji.

– Zanim to nastąpi, jednostka przejdzie niewielką modernizację w polskiej stoczni – powiedział nam Jacek Wiśniewski, dyrektor naczelny Euroafrica Services, Oddział w Polsce oraz prezes Grupy Hass Holding, do której między innymi należy Euroafrica. – Zmiany jej nazwy nie planujemy.

Armator (ESL), którego głównym agentem jest Euroafrica Services z biurem w Szczecinie, nie ukrywa, że zamierza inwestować w żeglugę promową. W najbliższych latach planuje zakup następnej takiej jednostki.

Dzisiaj promy Euroafriki pływają w barwach Unity Line (spółki operatorskiej z grupy Polskiej Żeglugi Morskiej) na dwóch liniach z Polski do Szwecji: ze Świnoujścia do Trelleborga („Galileusz” i „Copernicus”) oraz ze Świnoujścia do Ystad („Jan Śniadecki”). ©℗

Elżbieta KUBOWSKA