Mieszkania ze wsparciem dla seniorów

Lokal pochodzi z zasobów TBS, ma powierzchnię ponad 170 m kw. Jest bez barier, został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w nim jednoosobowe pokoje, dwie łazienki, wspólny salon i jadalnia oraz przestronny taras. Fot. UM Szczecin

Kolejne mieszkanie wspomagane dla seniorów uruchomiono w Szczecinie. Zamieszka w nim sześć osób. Lokal znajduje się na północy Szczecina.

W lokalu zamieszka w sumie sześciu seniorów – trzy panie oraz trzech panów.

– Będą to osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku – informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. – W mieszkaniu seniorzy mają zapewnioną całodobową opiekę świadczoną przez opiekunów Caritas. Mieszkańcy otrzymują wsparcie uzależnione od swojego stanu zdrowia i zgłaszanych potrzeb. Może być to przykładowo pomoc w czynnościach higienicznych, podawanie leków, ustalanie wizyt lekarskich i asysta podczas wizyt, realizacja recept, organizacja czasu wolnego, zapewnienie kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi oraz aktywizacja dostosowana do możliwości mieszkańca.

W projekcie „Cztery kąty na trzeci wiek” (to w nim powstało to mieszkanie) do końca roku pokrywane są wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem mieszkania oraz świadczeniem usług opiekuńczych. Seniorzy pokrywają tylko koszt stawki żywieniowej oraz zakupu środków czystości.

Lokal pochodzi z zasobów TBS, ma powierzchnię ponad 170 m kw. Jest na trzecim piętrze, ale budynek wyposażony jest w windę. W mieszkaniu znajdują się jednoosobowe pokoje, dwie łazienki, wspólny salon i jadalnia oraz przestronny taras. Lokal jest bez barier, został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie na terenie Szczecina funkcjonuje 10 mieszkań chronionych wspomaganych dla seniorów, w których znajduje się 70 miejsc całodobowej opieki. Trzy z tych mieszkań powstały w projekcie „Cztery kąty na trzeci wiek”.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury umieszczenia seniora w mieszkaniu udzielane są pod nr. telefonu: 91 432 84 60.

Projekt „Cztery kąty na trzeci wiek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego wartość wynosi ponad 4,5 mln zł, dofinansowanie z UE to prawie 3,85 mln zł.

(sag)