Szczecin we władaniu seniorów. Korowód kolorowych kapeluszy [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałek szczecińscy seniorzy przeszli przez miasto w barwnym korowodzie. Tak rozpoczęli III Tydzień Inicjatyw Senioralnych. Po godz. 11 wyruszyli z placu Solidarności, by dotrzeć na Jasne Błonia i odebrać klucze do miasta od prezydenta. Było i kolorowo, i radośnie. A to dopiero otwarcie tego, pełnego ofert dla seniorów, tygodnia. W programie: warsztaty, zabawy ruchowe, spotkania z nowymi technologiami i wiele innych propozycji.

Sprzyjająca pogoda oraz liczba organizacji zaangażowanych w towydarzenie sprawiły, że frekwencja była większa niż przed rokiem. Dzięki atmosferze, śpiewom seniorów oraz hasłom takim jak: ,,Bądźcie z nami, seniorami", do marszu przyłączały się też osoby młodsze.

- Jestem tu pierwszy raz, w przychodni dowiedziałam się, że coś takiego jest, że dzisiaj dzień kapelusza, przyszłam zobaczyć jak to wygląda. Widzę, że niektórzy są przygotowani i tacy obyci - mówiła pani Irena ze Szczecina.

O kilku uczestnikach marszu można mówić, że są bywalcami.

- Jestem na tym marszu już po raz trzeci i co edycję ubieram inny kapelusz, aby wyróżniać się na tle pozostałych. Cieszę się, że organizacje myślą o nas, seniorach, dzięki czemu w dni, takie jak ten, możemy korzystać z wielu atrakcji - stwierdził pan Jan.

Wielu mieszkańców cieszy się z możliwości, które otwierają się właśnie w tym tygodniu, na dokształcanie i poznawanie nowych aktywności.

- Miewam problemy z nowymi technologiami i warsztaty z obsługi smartfona mogą okazać się niezwykle pomocne. Coraz więcej osób w moim wieku korzysta z mediów społecznościowych, może ja też będę mogła - wspomina pani Bożena.

Po godz. 12 prezydent miasta wyszedł do seniorów, aby wręczyć klucze ich przedstawicielowi.

- Cieszę się, że jesteście tutaj, że tak naprawdę Jasne Błonia dzisiaj należą do was, a za chwilę całe miasto - mówił prezydent Piotr Krzystek. - Nasze spotkanie odbywa się już po raz trzeci, bo to III Tydzień Inicjatyw Senioralnych. Myślę, że tych wydarzeń, które się będą odbywały w Szczecinie w najbliższych dniach, będzie około setki, więc mam nadzieję, że naprawdę setki, jeśli nie tysiące osób wezmą udział. Mam nadzieję, że będą ciekawe, że będą inspirujące dla was, dla waszych różnych aktywności. Cieszę się, że wam się chce, że jesteście aktywni, że wspieracie siebie nawzajem, to jest szalenie ważne.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 12.9.2023 r.

Daniel Czapelski, (sag)

Film: Piotr Sikora