Żeglarstwo. RegatON 2023 z emocjami i figlarnym wiatrem...

Jedni z najmłodszych uczestników szczecińskich regat. Fot. Centrum Żeglarskie

Podczas rozgrywanych na wodach jeziora Dąbie żeglarskich regat dla osób z niepełnosprawnościami RegatON 2023 były wspaniałe emocje, niesamowita determinacja i duch rywalizacji, a na początek w okolicach Centrum Żeglarskiego załogi rywalizowały w deblu.

Choć zmienny wiatr czasami płatał figle, udało się rozegrać 5 wyścigów, a zwyciężyli Michał Dżugan i Patrycja Klakla przed Karolem Demuchą i Łukaszem Szymańskim oraz Beatą Sokół i Grzegorzem Waszkiewiczem. Następnie rywalizowali singliści i przy słabym wietrze zdołano przeprowadzić 3 wyścigi, a triumfował Michał Dżugan wyprzedzając Radosława Wróblewskiego i Jewgena Hladuna.

- RegatON 2023 to nie tylko wydarzenie sportowe, to prawdziwa lekcja życia i inspiracja dla nas wszystkich - stwierdzili organizatorzy z Centrum Żeglarskiego. - Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niezwykłym wydarzeniu oraz wszystkim, którzy dopingowali zawodników na trasie. Dziękujemy koordynatorowi regat Wojciechowi Paluszkiewiczowi oraz Markowi Lickendorfowi z Fundacji Anioły Lubią Żywioły. Do zobaczenia w przyszłym roku na wodach regatowych! (mij)