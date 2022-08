„Zryw” wrócił do Szczecina

Po 43 dniach zmagań w regatach The Tall Ships Races 2022, po blisko 400 godzinach na wodzie jacht „Zryw” wrócił przed tygodniem do domu. Uroczyste powitanie nagrodzonej w regatach jednostki odbyło się w marinie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.

– W całym naszym rejsie płynęło 15 załogantów, w wieku od 15 do 21 lat – opowiada kapitan Jędrzej Owczarski. – Jestem bardzo zadowolony, głównie z części sportowej. Również załoga spisała się na medal. Cieszy mnie to, że doceniono nasz udział w całym tym wydarzeniu i otrzymaliśmy aż trzy nagrody. W Esbjergu zostaliśmy wyróżnieni za najmłodszego kapitana w całym The Tall Ships Races. Drugą nagrodę przyznano również w tym miejscu. Wyróżnieni zostaliśmy za najlepszą paradę żaglowców w klasie C/D. W ostatnim porcie, w Aalborgu, dostaliśmy natomiast nagrodę dla najlepiej prezentującej się jednostki w porcie. Dużą rolę odegrało to, że byliśmy otwarci dla wszystkich. Każdy, kto chciał, mógł zwiedzić „Zrywa”, porozmawiać z załogantami, poznać historię żaglowca.

Witamy w domu! – taki napis przywitał załogę jachtu w Centrum Żeglarskim, która spędziła 400 godzin na wodzie i odwiedziła wiele europejskich portów. Na kapitana i załogę oczekiwały w porcie rodziny, przyjaciele, goście, dzieci z półkolonii, a także pracownicy CŻ z jego dyrektorem na czele.

(K)