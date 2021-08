Piłka nożna. Błękitni pokonali dawnego trenera...

Podczas weekendu zainaugurowane zostały rozgrywki piłkarskiej III ligi, a w jednym z najciekawszych pojedynków drużyna spadkowicza z II ligi Błękitnych Stargard pokonała na wyjeździe czołowy zespół z poprzedniego sezonu, Polonię Środa Wielkopolska, którą prowadzi były długoletni trener stargardzian Krzysztof Kapuściński. Beniaminek z Kluczewa tylko jedną bramką uległ spadkowiczowi z II ligi z Grudziądza. Niestety, zachodniopomorskie derby Świtu Skolwin z Kotwicą Kołobrzeg, zakończyły się po oddaniu gazety do druku...

POLONIA Środa Wlkp. - BŁĘKITNI Stargard 1:2 (0:1); 0:1 Adrian Kwiatkowski (11), 0:2 Maciej Liśkiewicz (47), 1:2 Adam Borucki (63).

Stargardzianie dobrze rozpoczęli spotkanie, zdobywając gola na samym początku po strzale Adriana Kwiatkowskiego. Po zmianie stron strzelanie rozpoczęli jeszcze szybciej, bo nie minęło sto sekund, gdy po rzucie rożnym rezultat podwyższył powracający z Niemiec Maciej Liśkiewicz. Gospodarze nie złożyli jednak broni, zdobyli kontaktową bramkę i do końca mecz trzymał widzów w napięciu.

- Szybko strzeliliśmy bramkę, a później mieliśmy jeszcze dwie dobre sytuacje do podwyższenia wyniku, a mógł to zrobić najprędzej Marcin Rajch - powiedział trener Błękitnych Maciej Sayed. - Po przerwie wreszcie dopięliśmy swego, strzelając drugiego gola, ale niedługo później Polonia nas przycisnęła, strzelając kontaktową bramkę po błędzie naszego bramkarza i do końca musieliśmy grać z maksymalną koncentracją. Wyładowaliśmy więc piłkarską złość po pechowej środowej porażce w dogrywce z II-ligowym Sokołem Ostróda w Pucharze Polski. W meczu z Polonią pomogło nam wzmocnienie zespołu dwoma doświadczonymi zawodnikami: Kacprem Friską z rezerw Lecha Poznań, ostatnio grającym w Nielbie Węgrowiec i Bartoszem Zdunkiem, w poprzednim sezonie występującym w naszych rezerwach.



KP Starogard Gdański - POGOŃ II Szczecin 1:1 (1:1); 0:1 Hubert Turski (16 karny), 1:1 Filip Sosnowski (43).

OLIMPIA Grudziądz - KLUCZEVIA Stargard 1:0 (0:0); 1:0 José Cabrera (60).

BAŁTYK Koszalin - ELANA Toruń 0:1 (0:1); 0:1 Damian Lenkiewicz (28 karny).©℗

(mij)