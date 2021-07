Piłka nożna. Świt - Kotwica w półfinale Pucharu Polski ZZPN i III-ligowe transfery

W poniedziałkowy wieczór, w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu województwa zachodniopomorskiego, III-ligowy Świt na Skolwinie pokonał spadającą z trzeciego frontu Flotę Świnioujście 2:0 (1:0); 1:0 Paweł Krawiec (31), 2:0 Adam Nagórski (90+2 karny).

W pozostałych meczach 1/4 finału padły wyniki:

Mechanik Bobolice - Hutnik Szczecin 5:3

Darłovia Darłowo - Kotwica Kołobrzeg 0:1

Prawobrzeże Świnoujście - Gwardia Koszalin według wstępnej wersji miał być walkower, ale ostatecznie mecz odbędzie się we wtorek o godz. 16

W półfinale w czwartek o godz. 18.30 Świt na Skolwinie podejmie Kotwicę. Finał zaplanowano na niedzielę.

W poniedziałkowym meczu w barwach Świtu nie wystąpił Japończyk Shuma Nagamatsu, który jest na testach w I-ligowym Stomilu Olsztyn i zagra w sparingu z występującą w PKO BP Ekstraklasie Lechią Gdańsk. Zagrał natomiast Adam Ładziak, kuszony przez dwa II-ligowe kluby: Chojniczankę Chojnice i Olimpię Elbląg, której szkoleniowcem jest były trener spadkowicza z II ligi, Błękitnych Stargard - Tomasz Grzegorczyk.

Na Skolwinie pożegnalny mecz we Flocie rozegrał Łukasz Kopeć, który przenosi się do Warty Gorzów. Nie grał natomiast Konrad Prawucki, powracający z Floty do Błękitnych Stargard, a stargardzki klub pozyskał także Jakuba Świdra z III-ligowego spadkowicza Chemika Police. ©℗ (mij)