Bluesowa historia Szczecina. Tu grały największe polskie i zagraniczne gwiazdy

Z Agnieszką i Andrzejem MALCHERKAMI, muzykami i założycielami Free Blues Club, rozmawia Magdalena KLYTA

- Dzięki państwu Szczecin stał się bluesową stolicą Polski. Czy zauważyli państwo jakieś zmiany w muzyce i mentalności przez te 31 lat prowadzenia klubu?

Andrzej: - Na początku lat 90., kiedy zaczynaliśmy, codziennie odbywało się tutaj jam session. O g. 20 pod klubem ustawiały się kolejki, nie dało się wejść do środka. Na scenie wiele się działo, nawet jeśli danego dnia nie odbywał się koncert, to ludzie po prostu przychodzili i grali, bo tu zawsze była superatmosfera. Także dzięki temu, że sprzęt był rozstawiony i dostępny. Przynajmniej raz w miesiącu, a czasami częściej, dawaliśmy tutaj swój koncert, bo Free Blues Club powstał, by poza szerzeniem muzyki bluesowej Free Blues Band miał gdzie grać i robić próby, a przeistoczył się w znany na całym świecie klub muzyczny. Dzięki działalności klubu wielu zagranicznych muzyków dowiedziało się, że istnieje Szczecin. Dla wielu Amerykanów Polska to jest kraj gdzieś tam koło Kamczatki i dopiero jak napisaliśmy, że to 120 km od Berlina,

...