Scenografia ze szczecińskiego Teatru Współczesnego w konkursie w Kanadzie

Scenografia ze spektaklu szczecińskiego Teatru Współczesnego „Kaspar Hauser”, w reżyserii Jakuba Skrzywanka, weźmie udział w prestiżowym międzynarodowym konkursie World Stage Design w Calgary w Kanadzie. To wystawa prezentująca wizualną stronę sztuk performatywnych. WSD przedstawia prace indywidualnych projektantów z szeroko rozumianego performance design: teatru, opery, filmu, teledysków, koncertów i grafiki gier video.

Z około 800 prac zgłoszonych z całego świata, setka zostanie zaprezentowana na wystawie. W tegorocznej edycji do kapituły jury zaproszona została Agata Skwarczyńska, zdobywczyni głównej nagrody ostatniej edycji konkursu (Tajpei w Tajwanie, 2017) – Golden Award w kategorii "performance design" (osiągnięcie łączące wiele dyscyplin, w tym przypadku: scenografia, kostiumy i reżyseria świateł) za spektakl „Trędowata. Melodramat” z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

- W tym roku organizatorzy postanowili dodatkowo utworzyć sekcję mistrzowską, w której będą pokazywane prace jurorów. Każdy juror mógł wybrać jedną pracę z ostatnich pięciu lat. Agata

Skwarczyńska postanowiła zaprezentować scenografię ze spektaklu „Kaspar Hauser” - informuje Karolina Żabczak z Teatru Współczesnego w Szczecinie. - Scenografię „Kaspara Hausera” stanowi gigantyczny namiot. W początkowej fazie jest jedynie nieokreślonym, czarnym kształtem, poruszającym się niczym dogorywające zwierzę. Finalnie namiot unosi się odsłaniając wnętrze sali pałacowej – jest to ścisła replika jednej z sal pałacu w Wenecji, Palazzo Grimani. Wybór tego konkretnego pomieszczenia jest bardzo znaczący: piętnastowieczna sala z

mnóstwem antycznych rzeźb i dekoracji reprezentuje sztukę humanizmu w pigułce. Intencją autorki było zadanie pytania o to, czym jest humanizm wobec losu pojedynczego człowieka.

Na potrzeby World Stage Design został stworzony klip, w którym można podziwiać działanie aktorki Marii Dąbrowskiej w relacji z obiektem – scenografią ze spektaklu.

- Obecność ciała aktorki wydobywa skalę i nadaje znaczenie obiektowi. Agacie Skwarczyńskiej zależało na zaakcentowaniu relacji między tymi elementami. Często powtarza, że prace scenograficzne łakną ludzkiego ciała i dopiero wtedy zyskują swój charakter i sensy - dodaje Karolina Żabczak.

World Stage Design odbywa się co cztery lata w różnych miejscach, w tym roku będzie to w Calgary w Kanadzie - od 6 do 16 sierpnia.

