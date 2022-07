Szczeciński Teatr Współczesny wygrał ogólnopolski konkurs. Gratulujemy!

Znamy werdykt jury 28. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Grand Prix otrzymał spektakl „𝗢𝗱𝗹𝗼𝘁” autorstwa Zenona Fajfera w reżyserii Anny Augustynowicz z Teatru Współczesnego w Szczecinie .

Do finału tegorocznej edycji OKnWPSW zakwalifikowano 13 spektakli. Po ich obejrzeniu jury w składzie: Judyta Berłowska, Jadwiga Majewska-Grabowska, Maciej Gorczyński (przewodniczący), Grzegorz Kondrasiuk i Tomasz Man postanowiło przyznać osiem nagród głównych i cztery wyróżnienia.

- Podczas wyboru laureatów zwracaliśmy uwagę nie tylko na poszczególne składowe spektakli, ale także na to, czy sztuka zaprasza widzów do dialogu i jakie jest jej przesłanie. Chcielibyśmy również zauważyć, że poziom aktorski finałowej trzynastki był bardzo wysoki, co znalazło odbicie w naszym werdykcie – podsumował, podczas piątkowej (1 lipca) gali, przewodniczący jury Maciej Gorczyński.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs jest organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(MON)