Rytuał apostazji na scenie. Teatr Współczesny szykuje nowy spektakl

Widzowie, którzy pojawią się na spektaklach pt. "Wiarołomna", w szczecińskim Teatrze Współczesnym, wezmą udział w rytuale apostazji Hany Umedy, reżyserki tego przedstawienia. Będzie to zatem swoiste, autobiograficzne rozliczenie się artystki z wieloletniego bycia w jednej ze wspólnot duchowych Kościoła katolickiego, o której mówi, iż działała na podobnych zasadach, jak sekty.

Premiera tego spektaklu odbędzie się w piątek (24 czerwca) w miejscu, które zmieniło swoją nazwę - z Malarni na Scena Nowe Sytuacje. To nie jest jedyna zmiana. Otóż przestrzeń ta wygląda inaczej niż w ostatnich latach. Widzowie przyzwyczajeni do tego, iż było to ciemne pomieszczenie bez okien, zapewne zdziwi teraz widok całej ściany złożonej z okien.

Na Scenie Nowe Sytuacje zostanie pokazany spektakl w reżyserii Hany Umedy, performerki i tancerki, która mając siedem lat została członkinią Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

- To jedna z wielu wspólnot w Kościele katolickim. Ruch Rodzin Nazaretańskich był podobny do sekty, łącznie z tym, że wierzyliśmy, iż przez księży - naszych kierowników duchowych bezpośrednio przemawia Matka Boska. Wymagane było od nas absolutne posłuszeństwo - opowiadała, na wtorkowej (21 czerwca) konferencji prasowej, reżyserka Hana Umeda. - Wspólnota tak angażowała jej członków, by ciągle myśleli o tym, jak niegodni są miłości bożej i jak są wypełnieni złem oraz grzesznością. Tylko taka postawa mogła ich otworzyć na możliwość zawierzenie się Matce Bożej, czyli wejścia w taki stan duszy i umysłu, w którym Matka Boska mogła za nas działać. Odeszłam ze wspólnoty mając dziewiętnaście lat, a potem przez siedemnaście lat nikomu nie mówiłam, że byłam w tym Ruchu. To było związane ze wstydem, że można się było nabrać na to wszystko, ale też z lękiem przed karą boską. Bo choć już wtedy nie byłam osobą wierzącą, ciągle miałam w głowie to, co mówiono nam we wspólnocie. Dopiero rok temu zaczęłam głośno mówić o tym, co przeżyłam. Chcę publicznie się z tym rozliczyć, zwłaszcza że bardzo długo wypierałam z siebie tamte przeżycia. Ruch Rodzin Nazaretańskich, mimo prób reformy, jakie wprowadził w 2019 roku arcybiskup Nycz, działa do dzisiaj w niezmienionej formie. Z racji, że w Polsce jest mnóstwo takich wspólnot, w moim spektaklu będzie rytuał apostazji, a nie rozliczenie się z konkretną sektą.

W spektaklu zabrzmią pieśni religijne, choć w "zdekonstruowanej" wersji.

- Muzyka i śpiew to czynność wspólnotowa. Dlatego jest tak potężnym narzędziem wspólnot religijnych. Dla kompozytora pierwszym impulsem może być pójście w parodię, bo pieśni religijne to wdzięczny temat do parodiowania. Ale chciałam pokazać, jak te utwory szybko wchodzą w naszą podświadomość - mówiła, na spotkaniu z dziennikarzami, kompozytorka Olga Mysłowska. - One są wykonywane kompletnie w odcięciu od ciała i ziemi. Te głosy oazowe są tak jakby do góry do Boga. Wokalnie jest to bardzo ciekawe. Zatem w spektaklu można pokazać, jak ta muzyka ludzi scala, a potem ją zdekonstruować i złamać.

W nowym przedstawieniu wystąpią: Maria Dąbrowska, Joanna Matuszak, Hana Umeda, Arkadiusz Buszko i Przemysław Walich.

(MON)