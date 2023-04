Nad rzeką marzeń. Delikatne aranżacje na fortepian i głos

Fot. Arleta NALEWAJKO

W sobotę o g. 17 w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie rozpocznie się koncert „At the River of Dreams” („Nad rzeką marzeń”). Ten tytuł został zainspirowany piosenką „Rzeka marzeń” Beaty Kozidrak. Koncert stał się także inspiracją do połączenia tradycji standardów muzyki światowej z polską piosenką poetycką i artystyczną. W programie koncertu znalazł się bardzo zróżnicowany repertuar: od Sanah, B. Kozidrak, K. Krawczyka po Adele, E. Fitzgerald, A. Winehouse, K. Melua, G. Michaela, Rihannę i innych. Dzięki delikatnym aranżacjom na sam fortepian i głos kompozycje polskie zyskają nowe, romantyczne brzmienie, jak np. kompozycje Sanah do wierszy polskich poetów. Pełnię i moc brzmienia dopełnią standardy piosenki światowej – będzie dynamicznie i kolorowo. Koncert wykonają wokaliści studia wokalnego Izabeli Strychalskiej, a także zaproszeni uczniowie – wokaliści z Pyrzyckiego Domu Kultury. Przygotowanie, aranżacje i prowadzenie: Izabela Strychalska. Miejsce: Sala Kominkowa. Wstęp wolny.

(as)