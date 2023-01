Dziwny jest ten świat. Koncert w hołdzie Czesławowi Niemenowi

W sobotę o g. 18 w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie wystąpią Jerzy Grunwald, który zaśpiewa swoje przeboje, oraz finaliści 10. edycji Must Be the Music, duet Jackpot: Kasia i Maciek Kazuba oraz Andrzej Szpak z zespołem – zagrają piosenki z repertuaru Czesława Niemena.

Jerzy Grunwald, którego pamiętamy z No To Co, a który w późniejszych latach działał muzycznie w USA, Szwecji i w Azji, gdzie do dzisiaj jest niezwykle popularny, np. w Japonii czy w Singapurze. Tam sprzedał tysiące płyt, a japońskie linie lotnicze podczas lotów nadają jego piosenki. W lutym 2023 r. planuje on w Los Angeles ukończenie nowego krążka, który z pewnością okaże się niespodzianką dla jego fanów, także tych, którzy cenią muzykę Fryderyka Chopina.

Od roku 2011 Andrzej Szpak corocznie w styczniu organizuje w Szczecinie koncert poświęcony pamięci Czesława Niemena, na który dotąd zaprosił m. in. włoską piosenkarkę Faridę, Włodzimierza Nahornego, Mariannę Wróblewską, Ryszarda Poznakowskiego, Tomasza Jaśkiewicza z Akwareli, Jana Knapa z C-C, reżysera filmu „Sen o Warszawie”, Krzysztofa Magowskiego, stryjecznego brata Niemena, Jerzego Wydrzyckiego, Chór Kameralny Concertino i wielu innych.

Podczas koncertu Andrzejowi Szpakowi zostanie wręczone odznaczenie Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS, przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wręczy wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik.

Tytuł koncertu „Dziwny jest ten świat” nawiązuje do obecnej sytuacji na świecie.

(as)