Bezpieczna przestrzeń do poszukiwania własnych dróg. Ostatni moment na zgłoszenia!

Trwa właśnie nabór do drugiej edycji programu Rezydencji Artystycznych – Scena Nowe Sytuacje, który stanowi jeden z fundamentów programowych Teatru Współczesnego w Szczecinie. Młodzi artyści mogą się zgłaszać do 15 września br.

„Rozumiejąc, jak zmienia się zarówno język teatru, jak i rzeczywistość, w jakiej przychodzi nam pracować, oddajemy twórcom i twórczyniom bezpieczną przestrzeń, w której mogą poszukiwać własnych dróg i kierunków rozwoju. Nasza rezydencja nie ma określonego tematu czy sztywnych ram – wierzymy, że twórcy i twórczynie sami najlepiej wiedzą, o czym chcą opowiadać i jak to robić. Dlatego serdecznie zapraszamy do nadsyłania projektów swoich marzeń! W tym roku pierwszą rezydencję dedykujemy artystom i artystkom z Ukrainy. Do rezydencji jesiennej mogą zaś zgłaszać się wszystkie osoby zainteresowane (uprzedzamy jednak, że preferowane będą projekty osób, które są na początku swojej pracy artystycznej)” – informują organizatorzy.

Rezydencja Artystyczna – Scena Nowe Sytuacje to coś więcej niż możliwość stworzenia spektaklu lub innego autorskiego działania performatywnego. Beneficjenci projektu będą uczestniczyć w kilkumiesięcznym procesie przygotowywania się do pracy podczas zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatów mistrzowskich przy wsparciu wybranych przez siebie tutorów. Międzynarodowy charakter projektu powoduje, że od wszystkich rezydentów i rezydentek wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

W pierwszej edycji projektu rezydencja artystyczna została przyznana następującym osobom i projektom: Hana Umeda – „Wiarołomna” (premiera odbyła się w czerwcu tego roku), Jan Kanty Zienko i Ewelina Węgiel – „Grunwald rekonstrukcja” oraz Katarzyna Sikora i Oskar Malinowski – „Dotyk za dotyk. Potańcówka”.

Więcej o zgłoszeniach na stronie internetowej: https://wspolczesny.szczecin.pl/rezydencja-artystyczna-druga-edycja/.

(MON)