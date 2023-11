Zmarła Hanna Gucwińska, wieloletnia dyrektorka Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu

Fot. PAP/Afa Pixx/Zenon Żyburtowicz

W niedzielę we Wrocławiu zmarła Hanna Gucwińska, wieloletnia dyrektorka Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, znana m.in. z programu "Z kamerą wśród zwierząt".

O śmierci Hanny Gucwińskiej poinformował na portalu X prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

"Zmarła Hanna Gucwińska - wieloletnia legendarna dyrektorka @zoowroclaw razem z mężem Antonim Gucwińskim (zmarłym w 2021 roku). Przez lata program +Z kamerą wśród zwierząt+, który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych +braci mniejszych+. Będzie nam jej ogromnie brakować" - napisał Jacek Sutryk.

Hanna Stefania Gucwińska, z domu Jurczak, urodziła się 25 kwietnia 1932 w Warszawie. Z wykształcenia była zootechnikiem, pracę magisterską obroniła w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1957 r. związana była z Ogrodem Zoologicznym we Wrocławiu. W 1962 roku wyszła za Antoniego Gucwińskiego, wspólnie przez wiele lat pełnili funkcje dyrektorskie we wrocławskim zoo.

Od 1971 roku, przez ponad 30 lat, małżeństwo tworzyło kultowy program telewizyjny "Z kamerą wśród zwierząt", który był emitowany na antenie Telewizji Wrocław. W czasach PRL Hanna Gucwińska przez cztery kadencje zasiadała w Wojewódzkiej Radzie Narodowej, między 2001 a 2005 r. była posłanką na Sejm IV kadencji z ramienia SLD-UP. (PAP)

