Samolot uderzył w hangar z ludźmi w środku. Zginęło pieć osób (akt. 1)

Na ten moment wiemy, że w katastrofie samolotu w Chrcynnie brało udział 14 osób, pięć osób zginęło, pięć odniosło obrażenia, a cztery osoby nie doznały obrażeń - poinformowała sekcyjna Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP.

Nowakowska-Brynda przekazała w poniedziałek wieczorem, że ofiary to osoby, które schroniły się w hangarze przed złymi warunkami atmosferycznymi. "Wiadomo, że każdy człowiek, który wie o tym, że zbliża się burza będzie szukał schronienia w bezpiecznym miejscu. Niestety, ten hangar się takim nie okazał" - powiedziała.

Sprecyzowała, że w samolocie leciało trzech pilotów, jeden z nich zginał, jeden został ranny, a jeden nie odniósł obrażeń.

Dodała, że obecnie nie wiadomo, kim są ofiary.

Pytana o to, czy przyczyną katastrofy mogła być pogoda, odparła, że "jako przypuszczalną przyczynę możemy podawać warunki meteorologiczne".(PAP)

***

Wcześniejsza informacja

Samolot cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniło się 10 osób - poinformowała PAP sekc. Monika Nowakowska-Brynda z PSP. Dodała, że zginął pilot, a dwie osoby są poszukiwane, są też ranni.

Do wypadku doszło w Chrcynnie w pow. nowodworskim (Mazowieckie). Jak przekazała sekcyjna Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP, samolot cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniło się 10 osób.

"Dwie osoby są poszukiwane. Prawdopodobnie znajdują się pod konstrukcją hangaru" - dodała. W wypadku zginął pilot cessny, który miał lecieć sam. Pozostałe osoby według PSP są ranne. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży.

"Po wypadku lotniczym w Chrcynnie w akcji biorą udział cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Warszawy, Płocka, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego" - poinformowała PAP rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Justyna Sochacka.

Rzeczniczka przekazała, że wstępne informacje mówiły o ok. 20 osobach poszkodowanych. "Na tym etapie nie mam szczegółów co do ich stanu" - przekazała.

Dodała, że na miejscu znajdują się śmigłowce z Warszawy, Płocka, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego.

