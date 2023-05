Dron pod samolotem zmierzającym do lotniska Katowice

Dron typu quadrocopter znalazł się w poniedziałek po południu w bliskiej odległości pod samolotem zmierzającym do lotniska Katowice - wynika z informacji służb prasowych Katowice Airport, do którego zgłoszenie o sytuacji skierowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Jak przekazał PAP Piotr Adamczyk z Katowice Airport, chodzi o lot samolotu linii Wizz Air z Eindhoven do Katowic, który bezpiecznie wylądował u celu w poniedziałek po godz. 15.

Wcześniej, jeszcze będąc ponad dzielnicą Myszkowa - Mrzygłodem, w linii prostej 20 kilometrów przed drogą startową lotniska Katowice, załoga samolotu zgłosiła na częstotliwości zbliżania (czyli jeszcze nie na częstotliwości lotniskowej wieży), że lecąc na wysokości ok. 1200 metrów, ok. 50 metrów pod maszyną przeleciał duży dron – quadrocopter.

Samolot zbliżał się wówczas do pozycji ustabilizowania przed podejściem do pasa 26 katowickiego lotniska.

W tego typu sytuacjach kontrolerzy ruchu PAŻP, którzy otrzymują informację, zgłaszają ją do zarządcy lotniska, czyli w tym wypadku Katowice Airport, który z kolei ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji, straży granicznej i wewnętrznej służby ochrony lotniska.

Jak zapewnił Adamczyk, powiadomienie to nastąpiło natychmiast. Jednocześnie zaangażowane instytucje, wśród nich PAŻP, zgłaszają sytuację w systemie zgłaszania zdarzeń lotniczych. Następnie sprawa trafia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Poniedziałkowy incydent i następujące po nim działania potwierdziła również PAP rzeczniczka PAŻP Rusłana Krzemińska.

Do podobnego incydentu doszło w sobotę 13 maja br. na Lotnisku Chopina w Warszawie ok. godz. 16. Jak podała w komunikacie PAŻP, dron nie był widoczny na radarach, kontrolerzy nie wykryli go też podczas obserwacji wzrokowej.

Agencja zapewniła, że zadziałała zgodnie z procedurami, o zdarzeniu poinformowała policję, kontroler wieżowy złożył raport w systemie zgłaszania zdarzeń lotniczych. Zgłoszenie zdarzenia – zgodnie z procedurami – zostało przekazane do ULC i PKBWL. (PAP)

