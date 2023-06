Premier: rusza kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich

Rusza kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przekazał, że nabór potrwa od piątku do końca lipca. Budżet tej edycji wyniesie 3,5 mld zł.

Premier na czwartkowej konferencji w Golczewie zapowiedział otwarcie kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Nabór do programu ma ruszyć w piątek.

- Przyjeżdżamy z dobrą wiadomością, z wiadomością ruszenia z kolejnym programem polskich inwestycji strategicznych dla gmin popegeerowskich - powiedział premier. Dodał, że wykonanych lub w trakcie wykonywania z poprzednich edycji programu jest 1,9 tys. projektów.

- Ze wszystkich programów to są dziesiątki tysięcy: dróg przedszkoli, żłobków, szpitali, świetlic wiejskich, remiz strażackich, wodociągów, kanalizacji, które przyciągają tutaj przedsiębiorców, a ci tworzą miejsca pracy - powiedział premier.

- Te pustoszejące do niedawna tereny nie muszą już takie być - dodał.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że nabór w ramach kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich ruszy w piątek. - Od jutra burmistrzowie, wójtowie, którzy tutaj rządzą, będą mogli składać wnioski do końca lipca na inwestycje właśnie na tych terenach - powiedział.

Szefernaker podkreślił, że to trzeci nabór skierowany do gmin popegeerowskich w tej kadencji parlamentu. - To już trzeci raz, kiedy te gminy mogą realizować inwestycje z, uwaga, 98-procentowym dofinansowaniem z rządu - podkreślił.

Wiceszef MSWiA poinformował, że budżet tej edycji to 3,5 mld złotych. - To są realne środki, które trafiają na tereny wykluczone przez lata, na tereny, na których nic się nie działo, gdzie brakowało inwestycji - zaznaczył.

- Tutaj przez lata brakowało środków własnych, na to, aby móc startować w różnego rodzaju programach. To takie dofinansowanie, jakiego w żadnym innym programie do tej pory nie było. Gmina, powiat muszą mieć jedynie 2 proc. wkładu własnego, aby móc realizować tutaj inwestycje – przekazał Szefernaker.

Przekazał, że najwięcej środków, podobnie jak w poprzednich edycjach, trafi do województw, w których PGR-ów było najwięcej. Wskazał, że są to województwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie.

Podkreślił jednocześnie, że środki trafią do wszystkich gmina w Polsce, w których były PGR-y.

