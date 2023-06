Premier: niekontrolowana migracja wiąże się ze wzrostem przestępczości

Premier odniósł się również do rządów Platformy Obywatelskiej wskazując, że zamknęła ona ponad połowę posterunków policji - z ok. 817 posterunków zamkniętych zostało ponad 400 - mówił.

Premier podczas wizyty na budowie posterunku policji w Brojcach nawiązując do zabójstwa 27-letniej Polki w Grecji mówił, że "każdego dnia docierają do nas bardzo niedobre wieści z różnych krajów w zachodniej Europie o zbrodniach, strzelaninach, makabrycznych wydarzeniach".

Każdego dnia docierają do nas bardzo niedobre wieści z krajów w zachodniej Europie o zbrodniach, strzelaninach, makabrycznych wydarzeniach. Dzieje się tak dlatego, że mamy do czynienia z niekontrolowaną migracją, która wiąże się ze wzrostem przestępczości - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Jak w tytule.. 2023-06-22 12:47:49 ..mamy dużo włamań..mamy dużo ukraińców.. macie racje, pinokio

Kasia 2023-06-22 12:36:48 Niekontrolowana migracja (osób z Afryki i Krajów Arabskich) przez Ukrainę do Polski i masowy przemyt stamtąd broni do Niemiec i dalej wiąże się z tym, że Niemcy chcą zawieszenia postanowień Schengen w stosunku do Polski. Granica z Ukrainą stoi otwarta. Panie premierze o czym Pan bredzi

Helikopter z Misia 2023-06-22 12:31:02 niekontrolowana to nie MY, kontrolowana w liczbie 400 tys / rok to MY , ale o tym cicho