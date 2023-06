Premier Morawiecki spotkał się z uczniami szkoły podstawowej w szczecińskim Bezrzeczu

Premier poinformował dzieci na ile je już zadłużył swoją radosną twórczością i jaka jest prognoza wzrostu tego długu do czasu jak osiągną pełnoletność. Podobno do szkoły podąża kolumna karetek, bo dla dzieci był to za duży szok i większość zemdlała.

nazewnictwo miejsca

2023-06-22 14:46:21

Jeśli szczecińskim, to "na Bezrzeczu", jeśli "w Bezrzeczu", to nie szczecińskim, tylko polickim. Mamy dwa Bezrzecza: osiedle w Szczecinie (na Bezrzeczu) i wieś w gminie Dobra (w Bezrzeczu). Bezrzecze w Szczecinie ma prezydenta miasta, wieś ma sołtysa i wójta. Tablice rejestracyjne obu Bezrzeczy też się różnią: albo ZS albo ZPL. To gdzie było to spotkanie? W mieście, czy na wsi?