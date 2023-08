W rejonie Kanału Dębickiego powstają nowe nabrzeża [GALERIA, FILM]

Celem inwestycji w rejonie Kanału Dębickiego jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi. Fot. Dariusz GORAJSKI

W szczecińskim porcie powstają nowe nabrzeża. Inwestycja w rejonie Kanału Dębickiego jest jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Generalnym wykonawcą prac są spółki z Grupy NDI. Celem jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi.

Inwestycja „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” obejmuje powstanie dwóch nowych nabrzeży – Norweskiego i Duńskiego (I etap) o łącznej długości 1080 m oraz gruntowną modernizację istniejących – Czeskiego i Słowackiego (ok. 1000 m). Poszerzany (do 200 m) i pogłębiany (do 12,5 m) jest także sam Kanał Dębicki. Tzw. materac betonowy umocni dno w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego oraz zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków.

W połowie tego roku stan zaawansowania prac wyniósł 65 procent. Prace na nabrzeżach Czeskim i Słowackim podzielono na cztery etapy. Zakończył się już I etap przebudowy nabrzeża Czeskiego, a jednocześnie rozpoczęły się prace rozbiórkowe oraz kafarowe II etapu. Dzięki zakończeniu robót żelbetowych I etapu nabrzeże Czeskie uzyskało pozwolenie na użytkowanie. Zadanie po tej stronie Kanału Dębickiego obejmuje modernizację infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.

Po drugiej stronie kanału powstaną dwa nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu Norweskim o długości 300 m oraz na nabrzeżu Duńskim (I etap) o długości ok. 778 m.

Tworzone jest też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. Zostanie na nim odłożone ok. 1 mln m sześc. urobku, m.in. pochodzącego z pogłębienia Kanału Dębickiego do 12,5 m. Prace pogłębiarskie trwają. Aby zapewnić komunikację na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy oraz ułożono rurociąg o długości ok. 3 km do transportu urobku z robót czerpalnych.

– Dzięki inwestycji można będzie przyjąć statki mające nawet 50 tys. ton towarów w ładowniach, dzięki czemu podwoi się ilość obecnie obsługiwanych ładunków – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – To podniesie konkurencyjność portu na rynku portów bałtyckich. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln zł.

Inwestycja w liczbach:

Łączna długość ścianek szczelnych – 40 km.

Łączna długość rur stalowych – 20 km.

Ilość urobku wydobywana z dna Kanału Dębickiego wypełniłaby cztery razy stadion Pogoni Szczecin lub półtora raza Stadion Narodowy.

Zbrojenie (pręty żebrowane i proste) – 1600 ton równe jest wadze 73 transporterów opancerzonych Rosomak.

Projektowana ilość betonu konstrukcyjnego pozwoliłaby na zabudowanie Jasnych Błoni w Szczecinie warstwą o grubości 30 cm.

©℗

(ek)

Realizacja filmu: Dariusz Gorajski, Piotr Sikora