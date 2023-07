Czeskie można użytkować

W szczecińskim porcie trwa budowa nowych nabrzeży. Inwestycja w rejonie Kanału Dębickiego jest jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Generalnym wykonawcą prac są spółki z Grupy NDI. Modernizacja nabrzeży poprawi dostęp do portu w tym rejonie i pozwoli na obsługę największych statków. Zakończył się już I etap przebudowy nabrzeża Czeskiego, a jednocześnie rozpoczęły się prace rozbiórkowe oraz kafarowe II etapu. Dzięki zakończeniu robót żelbetowych pierwszego etapu nabrzeże Czeskie uzyskało pozwolenie na użytkowanie. Po przeciwnej stronie kanału trwają prace na ostatnich dwóch sekcjach nabrzeża Duńskiego – mają być gotowe lada dzień. Na całym odcinku prowadzone są prace wykończeniowe, a ich finał spodziewany jest w sierpniu.

Projekt ma dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt to ok. 343,1 mln zł brutto.

