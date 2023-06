Korzyści z nowego mostu

Trwa nasuwanie konstrukcji nowego mostu. Fot. Dariusz GORAJSKI

Do 20 grudnia br. ma być zakończona przebudowa przeprawy mostowej nad Regalicą w szczecińskich Podjuchach. Inwestycja, ważna dla żeglugi śródlądowej i dla kolei, realizowana jest zgodnie z planem. Właśnie trwa ostatni etap: nasuwanie konstrukcji nowego mostu. W poniedziałek (26 bm.) odbyła się konferencja, podczas której podano szczegóły tego przedsięwzięcia. Jest ono istotne również dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście.

– Stanowisko Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w sprawie przebudowy mostu w Podjuchach od lat było niezmienne – przypomniała Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ds. handlowych ZMPSiŚ. – Brak przebudowy zatrzymałby dynamikę rozwoju zespołu portów w Szczecinie oraz Świnoujściu, ograniczając w znaczący sposób swobodny dostęp żeglugi śródlądowej i kolei do portu. Stąd cieszy nas fakt, iż inwestycja, która umożliwi dojazd do portów dłuższych i cięższych składów, jest w toku. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Dzięki likwidacji wąskich gardeł składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co poprawi wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału samych portów oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Zdaniem ZMPSiŚ, po zakończeniu przebudowy wzrośnie atrakcyjność portów Szczecin-Świnoujście dla potencjalnych inwestorów, szczególnie w aspekcie nowych terenów inwestycyjnych na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim szczecińskiego portu oraz rozwoju transportu intermodalnego, w którego kierunku zarząd portów przystosowuje terminal promowy w Świnoujściu.



– Warto dodać, że wąskie gardło w Podjuchach w ostatnich latach spowodowało spadek transportu drogą wodną śródlądową do ok. 0,5 procent z 10 procent w początkowej fazie transformacji – zauważyła A. Szreder-Piernicka. – Modernizacja szlaków kolejowych CE-59 oraz E-59 wiodących do naszych portów poza pozytywnymi aspektami gospodarczymi i finansowymi to niewątpliwe korzyści środowiskowe. Spodziewane zwiększenie udziału transportu kolejowego i śródlądowego w relacjach z zapleczem ograniczy w wyniku inwestycji znacząco negatywne skutki oddziaływania na środowisko naturalne. Obecnie 64 procent towarów przewożonych jest w relacji z naszymi portami transportem kołowym, a 21 procent stanowi transport kolejowy. Wyrażamy nadzieję, że po zakończeniu modernizacji mostu te wartości się zmienią na korzyść ekologicznych gałęzi transportu, za jakie uchodzi transport kolejowy oraz wodny śródlądowy.

Za budowę przeprawy odpowiadają Wody Polskie, a za część kolejową – PKP PLK. ©℗

(ek)