Odra musi być żeglowna [GALERIA, FILM]

Rozpoczyna się ostatni i najważniejszy etap, czyli nasuwanie nowego mostu.

To najważniejsza inwestycja nie tylko dla żeglugi, ale także bardzo istotna dla kolei. Realizowana jest zgodnie z planem, więc jest duża szansa, że 20 grudnia będzie gotowa. Mowa o nowym moście kolejowym nad Regalicą w szczecińskich Podjuchach. Trwa ostatni etap - nasuwanie nowej konstrukcji.

- To kluczowa i najbardziej istotna inwestycja dla Odrzańskiej Drogi Wodnej - tłumaczy Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Rozpoczynamy ostatni i najważniejszy etap, czyli nasuwanie nowego mostu.

Przeprawa będzie położona wyżej niż poprzednia konstrukcja ze zwodzonym przęsłem. Umożliwi to zatem ruch znacznie większych jednostek pływających, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. Przęsło nie będzie podnoszone, więc zarówno ruch statków pod mostem, jak i pociągów po nim, odbywał się będzie bez przerw i zakłóceń. Ma to także niebagatelne znaczenie dla planowanej linii SKM, która ma połączyć Gryfino ze Szczecinem. Tym bardziej, że na nowym moście będą dwa tory, a nie jeden, zwiększy się zatem jego przepustowość.

- Ale ma to także ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - dodaje Marek Gróbarczyk. - Odra musi być stale żeglowna, musimy zapobiegać cofkom, krze, a w obecnych warunkach także suszy. Dlatego wszystkie inwestycje, które poprawiają komfort żeglugi, są tak istotne. Ta inwestycja jest ważna jeszcze z innego powodu. To kolejna inwestycja, która poprawia warunki życia na Pomorzu Zachodnim i zachęca do inwestowania w regionie. Odpowiada na potrzeby pasażerów kolei, ale także rosnące potrzeby eksploatacyjne portów.

Za budowę przeprawy odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Za część kolejową PKP PLK. Sama konstrukcja przęsła ma ponad 277 m, brzegi Regalicy powinna połączyć na przełomie lipca i sierpnia. Układ torowy stacji kolejowej w Podjuchach został przesunięty w kierunku południowym, docelowo powstanie ok. 12 km nowych torów.

- To dla nas ogromne wyzwanie - przyznaje Cezary Łysenko, członek Zarządu Budimex SA, generalnego wykonawcy prac. - Łączymy prace przy konstrukcji metalowej, drogowej i torowej. To zadanie, które wymaga dużego wysiłku i zaangażowania od naszych inżynierów i wszystkich pracowników. Ale jedno jest pewne: wyznaczony na 20 grudnia termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony i mam nadzieję, że spotkamy się tu jeszcze przed świętami, by o tym poinformować. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI

Fot. Dariusz GORAJSKI

Film: Tomasz TOKARZEWSKI