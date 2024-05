Włodzimierz Cimoszewicz w Szczecinie [GALERIA]

Włodzimierz Cimoszewicz był gościem konferencji lewicy, na której podkreślił konieczność utrzymania integracji europejskiej.

Włodzimierz Cimoszewicz, który jest liderem na liście lewicy do europarlamentu z okręgu szczecińsko-lubuskiego, w sobotę 11 maja w Szczecinie odniósł się do kwestii obecności Polski w Unii Europejskiej i trwałości wspólnoty europejskiej. - Europa jest naszym wspólnym domem - mówił. W spotkaniu udział wzięli również minister nauki Dariusz Wieczorek, wiceminister MON Stanisław Wziątek i lokalni działacze lewicy.

- Zbliżające się wybory europejskie rozstrzygną, kto zdobędzie większy wpływ w Parlamencie Europejskim - instytucji, która w wielu kwestiach ma głos decyzyjny. Mam nadzieję, że wielu naszych rodaków zrozumie, jakie jest znaczenie nadchodzących wyborów i mimo znużenia polityką , zechce wziąć w nich aktywny udział - mówił podczas konferencji Włodzimierz Cimoszewicz.

Polityk zaznaczył, że w naszym regionie świadomość integracji europejskiej jest silna. Widać to głównie na pograniczu polsko-niemieckim.

- Trzeba to kontynuować. Integracja europejska jest ewenementem w skali światowej i trzeba mieć tego świadomość - mówił.

Odniósł się również do protestu rolników, którzy posługują się antyunijną retoryką.

- Polscy rolnicy są najbardziej uprzywilejowaną grupą społeczną i zawodową w wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej i warto by było, żeby sami sobie to uczciwie powiedzieli - stwierdził Cimoszewicz.

Zaapelował także do Polaków, aby nie dawali sobie wmawiać, że Unia Europejska czyha na suwerenność i wolność naszego kraju: - To zarzuty, jakie słyszeliśmy dwadzieścia kilka lat temu przed referendum europejskim. Zdumiewające, że można te same bzdury opowiadać w nieskończoność, znajdując naiwnych ludzi, którzy w to wierzą.

Europa, jak podkreślił, jest naszym wspólnym domem i to naszym zadaniem, jako obywateli, jest sprzeciwienie się antyeuropejskim siłom. Cimoszewicz wskazał na radykalną i nacjonalistyczną prawicę jako największe zagrożenie w najbliższym eurowyborach. ©℗

(aj)

Fot. Ryszard Pakieser