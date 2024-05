Piłka nożna. Kotwica bez licencji

Fot. WP Pilot

Komisja do spraw Licencji Klubowych PZPN postanowiła nie przyznać licencji na grę w I lidze w sezonie 2024/2025 aktualnemu wiceliderowi piłkarskiej II ligi Kotwicy Kołobrzeg w związku z niespełnieniem kryterium F.03 oraz F.04 tzw. Podręcznika Licencyjnego.

Niespełnienie kryterium F.03 wskazuje, że Kotwica posiada przeterminowane zobowiązania wobec innych klubów piłkarskich wynikające z tytułu działalności transferowej.

Natomiast niespełnienie kryterium F.04 oznacza, że Kotwica nie spełnia co najmniej jednego z wymienionych w tym punkcie elementów, a są tam następujące warunki: „klub posiada przeterminowane zobowiązania wobec pracowników oraz na rzecz ZUS, Urzędu Skarbowego (w związku z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też kar z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz opłat na rzecz PZPN i ZZPN z tytułu składek członkowskich oraz kwot za uczestnictwo w rozgrywkach i uprawnienie zawodników do gry po zmianie przez nich przynależności klubowej".

W komunikacie komisji nie było zastrzeżeń odnośnie infrastruktury, bo Kotwica „miała obiecane", że wkrótce na stadionie zamontowane zostanie podgrzewanie murawy. Ale po wyborach, do planowanej inwestycji na razie nie doszło... Podręcznik Licencyjny ma jednak jednoznaczne wymagania: „Boisko wskazane przez klub musi być wyposażone w system podgrzewania murawy i zaleca się, aby obejmował on również miejsce do rozgrzewki. W przypadku budowy nowego obiektu lub modernizacji obejmującej pole gry, rozpoczętych po 1 stycznia 2022 roku, system podgrzewania murawy musi obejmować miejsce rozgrzewki". Klub nie misi jednak mieć podgrzewanej murawy, jeśli wskaże boisko rezerwowe z podgrzewaną murawą, na którym będzie rozgrywał mecze w okresie zimowym...

Kotwica odniosła się do faktu nieprzyznania jej licencji w lakonicznym komunikacie do kibiców na swej stronie internetowej:

„Informujemy, że zgodnie z komunikatem PZPN, na chwilę obecną nie otrzymaliśmy licencji na grę w I Lidze. Nie przejmujcie się, my zajmiemy się formalnościami i licencja będzie".

W tym samym dniu, w którym komisja PZPN ogłosiła komunikat o braku licencji dla kołobrzeżan, klub poinformował, że na własną prośbę zakończył współpracę z Kotwicą dyrektor do spraw marketingu i zarządzania Łukasz Bednarek, syn byłego wiceprezesa PZPN i prezesa ZZPN Jana Bednarka. Łukasz Bednarek był wcześniej piłkarzem, m.in. Kotwicy i Pogoni Szczecin oraz przez ponad 10 lat sędzią piłkarskim na szczeblu centralnym.

(mij)