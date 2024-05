Mariusz Malec zaczął heroiczny bieg dla Samuela Rodzocha ze Stargardu. Pobiegnie do upadłego

Fot. Wioletta Mordasiewicz

Ultramaratończyk Mariusz Malec w sobotę, 11 maja, kilka minut po godz. 8 zaczął w Stargardzie bieg. Może on potrwać wiele godzin. Wszystko zależy od wpłat.

Mariusz Malec, społecznik i od niedawna samorządowiec, wspierany przez przyjaciół, biegnie od kilku godzin.

- Dziecko potrzebuje pomocy i to jest wystarczający powód, by to wyzwanie podjąć - mówił nam dziś rano tuż przed startem Mariusz Malec. - Będę biegł, ile się da. Myślę, że te 35-40 godzin dam radę. Będę robił sobie krótkie przerwy jedynie na toaletę, przebranie się czy napicie wody. Ale nie będę spał. Wcześniej biegałem kilka maratonów i liczę na to, że mam pamięć neuronalną. Jeśli nie uda się zebrać pieniędzy, to dziecko wypadnie z kolejki na operację i może już nigdy nie chodzić. Wierzę jednak, że do tego nie dojdzie. Zachęcam wszystkich do wpłat.

Stargardzianin chce pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie Samuela Rodzocha, którego pod koniec sierpnia br. czeka operacja bioder. Bez niej chłopczyk nie ma szans na chodzenie. Obie kości biodrowe wychodzą z

panewek co sprawia mu niewyobrażalny ból i grozi trwałym kalectwem. Samek większość czasu leży, pozycja siedząca jest praktycznie niemożliwa. Każda godzina w tym stanie jest katorgą dla Samuela. Operacja ma zostać przeprowadzona w klinice Paley Institute w Warszawie. Rano do pełnej kwoty brakowało 120 ty. zł.

Mariusz Malec wystartował sprzed fontanny w parku Chrobrego kilka minut po godz. 8 rano. Towarzyszyli mu przyjaciele. Na miejscu byli też krewni Samuelka. - Jestem bardzo wdzięczny panu Mariuszowi za tę inicjatywę - mówi Marcin Rodzoch, tata Samuelka. - Cieszymy się, że kolejna osoba wyciągnęła do nas pomocną dłoń.

Koszt operacji wyniesie blisko 140 tys. zł. Chłopca mają operować świetni specjaliści, którzy doświadczenie zdobywali w Stanach Zjednoczonych.

Dziś przez cały dzień w Stargardzie potrwa festyn na rzecz Samuela i kiermasz ciast w Teatrze Letnim, upieczonych przez panie z koła gospodyń wiejskich w Żarowie. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, a także smakowite ciasta, grochówka, pajda chleba ze smalcem. Warto tam zajść i datkiem wesprzeć 7-latka. Na godz. 21 planowany jest pokaz ognia.

Mariusz Malec na co dzień pracuje jako opiekun przedszkolny i terapeuta dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu integracyjnym. Z zamiłowania ultramaratończyk, który przebiegł ponad 100 biegów na dystansie maratonu i więcej. Połowa to maratony, czyli 42,195 km, a reszta to ultramaratony. Trzy razy przebiegł dystans 240 km w górach biegnąc za każdym razem powyżej 40 h. Biegał w licznych akcjach charytatywnych, zbierając pieniądze na leczenie chorych dzieci. Jeden z najciekawszych jego wyczynów to bieg od granicy z Rosją do granicy z Niemcami plażą.

Podajemy link do wpłat na leczenie Samuelka: https://mariuszbiegniedlasamuela.pl/#home.

(w)