Nad morzem coraz więcej atrakcji

Warto spędzić weekend nad Bałtykiem, atrakcji nie brakuje

Piękna pogoda sprawiła, że nad morzem przybyło turystów. Długi weekend majowy, otwierający nowy sezon przewozowy rewalskiej Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, był bardzo udany. Zanosi się na kolejne ciepłe dni.



W tym roku kolejka wyruszyła w trasę już w sobotę, 27 kwietnia. Jako pierwszy wyjechał na szlak nietypowy skład, złożony z wagonu motorowego MBxd2 oraz zabytkowego wagonu, który już od porannego kursu o 8:40 z Gryfic cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony turystów. Składy retro, ciągnięte przez lokomotywę Lxd2 wypełniły się miłośnikami przejażdżek po wąskich torach. Podczas tegorocznej majówki Nadmorska Kolej Wąskotorowa przewiozła 6418 pasażerów. W porównaniu do roku ubiegłego (5257 osób) oraz do 2022 r. (2577 osób), była to frekwencja rekordowa, chociaż, trzeba zaznaczyć, że poprzednie majówki były jednak nieco krótsze. Niemniej jednak takie optymistyczne otwarcie nowego sezonu przewozowego dobrze wróży na najbliższą przyszłość spółce Nadmorska Kolej Wąskotorowa, która w zeszłym sezonie przewiozła ponad 163 tys. osób.

Nadmorska Kolej Wąskotorowa to od lat jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych gminy Rewal i sztandarowy produkt turystyczny Pomorza Zachodniego. Przejazd wąskotorowym szlakiem z Gryfic do Pogorzelicy to prawie dwugodzinna podróż wśród nadmorskich krajobrazów, pełnych dzikiej przyrody, zabytków i atrakcji turystycznych. Od minionego weekendu można korzystać z kursów rozkładowych, które odbywać się będą codziennie, aż do 29 września 2024 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące aktualnych rozkładów jazdy, cenników i promocji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.kolej.rewal.pl.

Tekst i fot. Maciej ŁOZDOWSKI