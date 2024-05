Szukali części wieży Quistorpa [GALERIA]

Pasjonaci historii Szczecina zaangażowali się dziś w poszukiwania fragmentów wieży Quistorpa. Fot. Agata Jankowska

To wydarzenie to prawdziwa atrakcja dla miłośników historii Szczecina i poszukiwaczy skarbów. Z inicjatywy miejskiego konserwatora zabytków Michała Dębowskiego odbyły się dziś poszukiwania zaginionych fragmentów dawnej wieży Quistorpa. Kilkudziesięciu chętnych przybyło dziś rano do Lasu Arkońskiego, aby wspólnie wziąć udział pasjonującej przygodzie. Akcja była częścią projektu realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadaniem uczestników akcji było odnalezienie resztek zburzonej wieży, które mogą zalegać pod warstwami ziemi i mchu. Jak się okazało już na początku poszukiwań, fragmentów budowli nie brakuje. Jedna z grup już kilka minut po wyruszeniu w głąb lasu odnalazła części filarów. Uczestnicy - a wśród nich miejski konserwator zabytków, członkowie stowarzyszenia Denkmal Pomorze oraz wielu szczecinian - podzieleni byli na kilka sektorów. Każdy eksplorował wskazaną część terenu wokół ruin wieży Quistorpa.

Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań Michał Dębowski zaprezentował szczegóły projektu realizowanego w ramach SBO. Jego założeniem jest częściowa renowacja pozostałości wieży. Krótką historię obiektu przedstawił Damian Kolassa, autor książki na temat tego wieży Quistorpa.

Znalezione fragmenty będą następnie wyeksponowane w specjalnych koszach. O szczegółach projektu opowiedział Michał Dębowski w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim":

- To wydarzenie, które poprzedza prace w ramach projektu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie nazywa się trochę na wyrost rewitalizacją wieży Quistorpa, natomiast tak naprawdę środków wystarczy na uporządkowanie otoczenia, na wykonanie podstawowych elementów zagospodarowania, oznakowania tego miejsca, dosadzenia roślinności czy zdjęcia tych roślin, które zagrażają zabytkowej substancji zachowanych murów zabytku. Projektantka zaproponowała wykonanie koszy gabionowych, gdzie będą mogły być eksponowane relikty dawnej wieży porozrzucane po terenie. Stwierdziliśmy z Zakładem Usług Komunalnych, że jest to świetna okazja, żeby zaprosić mieszkańców i wyzwolić taką aktywność wokół wspólnej sprawy, jaką są zabytki.

Eksploracja terenu i poszukiwanie zaginionych szczątków budowli prowadzone były również w celu ich zewidencjonowania i opisania.

- Najpierw wszystko to będzie udokumentowane, opisane, oznakowane, wyselekcjonowane, a później eksponowane tutaj na miejscu - informuje konserwator.

Jakich znalezisk można się spodziewać? Konserwator podejrzewa, że wokół zabytku możne być sporo cegieł posadzkowych, detale kinkierowe czy detale ze sztucznego kamienia (pochodzących m.in. z balustrady).

- Potencjał jest tutaj duży, a elementy porozrzucane w promieniu nawet kilkuset metrów, na skarpie i przy schodach prowadzących do wieży - podaje. ©℗

(aj)