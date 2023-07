Wkrótce wodowanie pierwszego promu

Pierwszy z promów typu ro-pax z programu Batory dla Polskiej Żeglugi Morskiej, a ściślej – dla Unity Line, spółki z Grupy PŻM, budowany jest zgodnie z planem. Wykonawca, czyli Gdańska Stocznia Remontowa, realizuje prace konstrukcyjne bloków w kilku miejscach i doszło już do fazy łączenia kadłuba w jedną całość na suchym doku. Bloki dostarczane są do punktu montażu na pontonach pływających. Wszystko wskazuje na to, że stocznia będzie gotowa z wodowaniem kadłuba pierwszego ro-paxu dla PŻM/Unity Line już we wrześniu tego roku. Potem nastąpi etap wyposażania. Statek będzie gotowy pod koniec przyszłego roku.

(K)

Fot. Kpt. Jacek AWŁASEWICZ