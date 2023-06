Dziesięciotysięczny rejs! Z tortem na pokładzie promu Polonia

Z okazji dziesięciotysięcznego rejsu nie zabrakło okolicznościowego tortu. Fot. Unity Line

We wtorek (20 czerwca) prom pasażersko-ładunkowy Polonia, należący do floty Unity Line (spółki z Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej), odbył swój 10-tysięczny rejs ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad. Dla uczczenia tej okazji Unity Line, we współpracy z dziennikarzami radia Super FM, przygotowało konkurs i szereg ciekawych materiałów przybliżających historię i specyfikę flagowego promu firmy, a także codzienne obowiązki całej załogi Polonii. Jak na jubileusz przystało, nie zabrakło tortu i specjalnych podziękowań dla kapitanów i całej załogi.

Jak duży jest mostek kapitański? Na czym polega fenomen jajecznicy serwowanej na promie Polonia? Jakie skandynawskie kierunki cieszą się największym powodzeniem? Ile silników ma prom?

– Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można było usłyszeć w trakcie wyemitowanej 20 czerwca audycji: „Super popołudnie w Radio Super FM na pokładzie promu Polonia” – informuje Katarzyna Antoń, kierownik Działu Marketingu w Unity Line. – Wywiadów z załogą, które zostały wykorzystane w audycji, można też posłuchać na kanale YouTube Unity Line.

Szczegółowe materiały foto i wideo, relacjonujące całe wydarzenie, pojawiły się na profilu facebookowym spółki.

Prom Polonia został zbudowany w 1995 roku w stoczni Langsten w Norwegii. Jednostka ma 918 miejsc pasażerskich, a na jej pokładzie znajdują się m.in.: restauracja à la carte, sala konferencyjna, 212 klimatyzowanych kabin, a także sklep pokładowy, bar czy kasyno. Oprócz pasażerów, Polonia przewozi także samochody osobowe, ciężarowe i ładunki ponadgabarytowe.

