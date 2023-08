Wkrótce wodowanie kadłuba promu

Fot. Gdańska Stocznia Remontowa

W Gdańskiej Stoczni Remontowej postępuje budowa promów dla Polskiej Żeglugi Morskiej. Kadłub pierwszej jednostki o symbolu NB101 konstruowany jest w sześciu blokach. Powstają one w różnych częściach stoczni. W tym miesiącu (9 sierpnia) przeholowano na pontonie główną część kadłuba złożoną z trzech scalonych już bloków, aby połączyć ją z innych gotowymi blokami w całość konstrukcji. Po złączeniu tych elementów kadłub będzie gotowy do wodowania i przejścia do fazy wyposażania. Jednostka ma być w pełni wyposażona i przygotowana do eksploatacji pod koniec przyszłego roku. Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu „Batory”.

(KG)