Ciężka praca, a może szczęście i znajomości - co zdaniem nastolatków jest przepisem na zawodowy sukces?

Santander Bank Polska

• Z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska dla projektu Finansiaki wynika, że dla 54% młodszych i 65% starszych nastolatków sukces zawodowy jest jednoznaczny z wysokimi zarobkami.

• Co drugi badany nastolatek uważa, że ciężka praca pomaga w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

• Prawie 40% nastolatków w wieku 12-15 lat oraz ponad połowa w wieku 16-18 lat ocenia rozwój sztucznej inteligencji jako zagrożenie na rynku pracy.

Zarobki wyznacznikiem sukcesu

Wysoka pensja jest dla młodych priorytetem w budowaniu kariery. Ponad połowa nastolatków w wieku 12-15 lat oraz 65% w wieku 16-18 lat uważa, że definicją sukcesu zawodowego są wysokie zarobki. Młodsi (12-15 lat) tak samo mocno cenią sobie jednak pracę, która będzie ich pasją, a starsi (16-18 lat) poczucie satysfakcji i spełnienia.

Średnio co piąty nastolatek, bez względu na wiek, jako sukces postrzega wysokie stanowisko i dobre relacje ze współpracownikami. Starsi zdecydowanie bardziej niż młodsi doceniają także równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (26% starszych nastolatków vs. 6% młodszych).

Jednak droga do sukcesu nie jest łatwa - niemal co drugi badany nastolatek uważa, że ciężka praca pomaga w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Dla 40% badanych w wieku 12-15 lat i 56% nastolatków w wieku 16-18 lat ważne jest także samodoskonalenie się oraz rozwój osobisty. Jako trzeci najważniejszy czynnik sukcesu zawodowego wszyscy, bez względu na wiek, wskazali umiejętność radzenia sobie ze stresem (32% młodszych i 39% starszych nastolatków).

Niemal 40% nastolatków w wieku 16-18 lat uważa, że w osiągnięciu sukcesu w pracy pomaga wyznaczanie jasnych celów oraz umiejętność wykorzystania okazji. Natomiast, co ciekawe, niemal co czwarty nastolatek w wieku 12-15 lat uważa, że sukces zawodowy to przede wszystkim zasługa szczęścia.

Młodsi (12-15 lat) niemal dwa razy częściej niż starsi (16-18 lat) wskazywali na wsparcie rodziny jako ważny czynnik na drodze do sukcesu. Co czwarty nastolatek uważa, że najbardziej w osiągnięciu spełnienia zawodowego pomagają tzw. „znajomości”. Najmniej istotne okazały się pochodzenie oraz wygląd.

Jak wyjaśnia dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współcześni nastolatkowie coraz częściej skupiają się na pieniądzach. Warto jednak zauważyć, że materializm może prowadzić do braku umiejętności oszczędzania i właściwego zarządzania pieniędzmi, a także może wiązać się z niższym dobrostanem. Dlatego ważne jest, by wzmacniać samoocenę nastolatków, a także zachęcać ich do rozwijania pasji i budowania wartościowych relacji.

AI konkurencją na rynku pracy?

Sztuczna inteligencja to temat, obok którego nie da się przejść obojętnie. Jej rozwój budzi obawy zarówno wśród dorosłych, jak i nastolatków. Z badania przeprowadzonego dla projektu Finansiaki wynika, że niemal 6 na 10 rodziców obawia się, że AI pozbawi pracy część ludzi. Prawie 40% nastolatków w wieku 12-15 lat oraz ponad połowa w wieku 16-18 lat jest tego samego zdania.

Zaledwie 10% badanych rodziców sądzi, że sztuczna inteligencja ułatwi im znalezienie pracy w przyszłości. Nastolatkowie są bardziej optymistyczni - co piąty z nich wierzy, że AI ułatwi mu wejście na rynek pracy.

Materiały do rozmów z dziećmi o pieniądzach, porady, jak zacząć ten trudny dla wielu rodziców temat, można znaleźć na stronie www.finansiaki.pl i w poradniku https://finansiaki.pl/ksiazka-finansiaki-to-my/.

Źródło informacji: Santander Bank Polska