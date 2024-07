Wiemy, kiedy ulica Kolumba ma być otwarta

(as)

Remont ul. Kolumba to element - jeden z ważniejszych - tak zwanej "torowej rewolucji w Szczecinie". Prace prowadzi krakowska firma ZUE. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2021 i jest opóźniona - między innymi dlatego, że podczas prac okazało się, że plany podziemnych instalacji znacząco odbiegały od tego, co zastali robotnicy. Ponadto mająca kilkadziesiąt lat infrastruktura często jest w o wiele gorszym stanie, niż przewidywano.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Mieszkanka ul.Kolumb 2024-07-25 19:39:50 XXI wiek to prawda a my jesteśmy odcięci od świata jak za krola cwieczka remont remontem ale czasami trzeba pomyśleć o ludziach chorych a nawet zdrowych którzy nie mają jak się przemieszczać tragedia

@def 2024-07-25 19:31:53 Ta jasne. A od kiedy prokuratura zajmuje się wykroczeniami? Bo zdajesz sobie sprawę że to tylko wykroczenie, nie przestępstwo? A poza tym, to gadasz bzdury. przepisy o których piszesz reguluje kodeks drogowy, który obowiązuje tylko i wyłącznie na drogach publicznych(chodniki i ścieżki też sie do tego zaliczają), nie ma zastosowania na odcinkach wyłączonych z ruchu. Nic im nikt nie zrobi, bo i szkodliwość społeczna znikoma. Zawsze mogą się powołać na art 1 § 2 kk.

def 2024-07-25 19:11:28 Prokuratura już się sprawą zajęła i jest na tropie tej dwójki! Wg kodeksu drogowego zabronione jest jeźdzenie na hulajnogach w dwie osoby po dowolnym terenie publicznym (niewazne czy droga czy chodnik czy teren budowy)! :)

Szczecinianin 2024-07-25 18:57:10 Te bloki a raczej ruiny na ul. Kolumba to policzek w twarz dla Szczecina ( trzeci świat)

zapytuję 2024-07-25 18:35:39 A kiedy remont Tamy Pomorzańskiej? Przecież tam się tylko czołgiem da jeździć.

Ja 2024-07-25 18:27:53 Czy dziennikarze w trybie dostępu do informacji publicznej mogą poprosić o uzyskanie informacji ile środków z kontraktu wypłacono już ZUE i na ile opiewają roszczenia ZUE z tytułu przedłużenia terminu (w tym koszty ogólne) oraz z tytułu robót dodatkowych? To że miasto odebrało dokumentację projektową niezgodną ze stanem faktycznym to sprawa dla prokuratury z tytułu poświadczenia nieprawdy.

Błąd 2024-07-25 18:12:40 Nie procent, a procenty.

Batory 2024-07-25 17:49:33 Zapraszam na plac Batorego, od strony 3-maja, gdzie firma z Wolina zrobiła nowy chodnik w 4 dni. W poniedziałek ogrodzili teren, w piątek już oddali wykończony chodnik. I należy dodać ze zrobili go bardzo dobrze, wszystko równo i porządnie, nie ma się do czego przyczepić. Więc niech mi nikt nie wciska bajeczek ze LATA opóźnień są z powodu błędnej dokumentacji. Na wielu fragmentach jakoś prace ruszyły i wleką się jak umarły na cmentarz. Jeden chodnik robią miesiącami, a jak widać można w tydzień

Optymista 2024-07-25 17:46:09 Daf mam takie samo zdanie co do realizacji obecnej i przyszłych inwestycji Ważne ,że bywają różnorakie kłopoty przy realizacji różnych miastowych inwestycji ale najważniejsze iż minie czas i jest efekt dla miasta i jego mieszkańców Pozdrawiam wszystkich kochających Szczecin

@Piję wodę z Odry 2024-07-25 17:15:56 Nie chcesz takiego remontu, zapewniam cię. Jeśli przetarg maiłaby wygrać taka firma jak zue czy mtm, to już lepiej jeździć po dziurach, niż cierpieć latami w jednym wielkim wykopie. Takie firmy mają w głębokiej czeluści mieszkańców i ich potrzeby. Dla nich liczy się żeby wejść, rozkopać, poudawać że coś się robi, i rzucić ekipę na kolejną budowę. A mieszkańcy niech się męczą. To są celowe zagrywki takich partackich firm, byle jak najwięcej przetargów wytargować w krótkim czasie.

@Daf 2024-07-25 17:12:44 Mamy XXI wiek, technologie takie jak georadary, sondy, mikrokamery, drony oraz AI do analizowania tego wszystkiego, a tych partaczy niemieckie mapy pokonały? A tak przeskanować teren przed wbiciem łopaty nie łaska? Po co było kopać, rozwalać pół miasta, skoro nie było wiadomo co się zastanie. Dobrze że jeszcze archeolodzy nie weszli do wykopów, bo byśmy mieli 10 lat opóźnienia, nie tylko 4. Nie kupuję tych wymówek wykonawcy. Można było wstrzymać prace wcześniej, zamiast zrywać i zostawić na lata

@abc 2024-07-25 17:09:14 Gdzie tam widzisz jakiś piratów? Jakież to oni wielkie zagrożenie stwarzają jadąc we dwoje na hulajnodze? Nudzi ci się w życiu? A może jesteś rudy? Już dzwoń do płokułatuły!

I oto chodzi 2024-07-25 17:09:09 Zamiast budować nowe torowiska tramwajowe, to remontujcie te co już mamy a będzie ok

Daf 2024-07-25 16:51:20 Myśle, że wypadałoby napisać ... to co zastali inżynierowie, projektanci, dyrektorzy oraz osoby, które musiały się pochylić nad poniemieckimi mapami. Miejmy świadomość tego, że jest jeszcze sporo miejsc niespodzianek w naszym mieście, które będą w niedalekiej przyszłości rewitalizowane. Dlatego jako mieszkaniec Szczecina cieszę się, że już za nami jest 75%.

Piję wodę z Odry 2024-07-25 16:49:31 Czy wiadomo kiedy rozpocznie się remont drogi wzdłuż Odry na północ miasta w stronę Gocławia?

Do abc 2024-07-25 16:45:34 A gdzie tam masz drogę konfidencie?

Zainteresowany 2024-07-25 16:43:34 Poznaliśmy też datę otwarcia tej części miasta dla ruchu - ale rozumiem, że jest tajna i w artykule nie możecie jej podać? :-)

bajki zue 2024-07-25 16:30:12 Wymówki, wymówieczki. Co mają "plany podziemnych instalacji" - do tego, że prace prowadzone są w sposób bardzo uciażliwy dla mieszkańców, bez planu i pomyślunku. Ludzie zostali odcięci od swoich posesji, firm, warsztatów. Ile firm splajtowało przez tych partaczy? Dlaczego prac nie prowadzono etapami, tylko od razu rozkopano na całej długości, potem jeszcze rozwalono Dworcową do kompletu i Rybacką i wszystko stoi, postępów ani nawet ekip na budowie nie widać. Ta firma leci w kulki i szuka wymówek

Ciekawe, 2024-07-25 16:24:00 przez 3 m-ce mają wykonać 25% całości, a 75% zajęło im 30. Nie ma szans. Albo będzie standardowa wersja szczecińska: uruchamiamy tramwaj, ale prace wykończeniowo-porządkowe trwać będą min. do połowy roku przyszłego i będzie to wciąż plac budowy.

abc 2024-07-25 15:16:26 ale reporter udokumentował wykroczenie drogowe - dwie osoby na jednej hulajnodze równa sie 500zl mandatu! trzeba tępic takich piratów - przekazac foto policji niech wytropi i ukara tą parę dla przykładu! :)