Mikro granty - makro wrażenia. Docieramy wszędzie, aktywizujemy od najmłodszych lat, promujemy zdrowie

Fundacja Orły Sportu

Już za kilka dni zakończenie programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Mikro Granty i Mikro Granty 2 edycja. Wszystko rozpoczęło się od małych idei, które miały wielki wpływ na nasze społeczeństwo. Chęć poprawy kondycji fizycznej najmłodszych i podarowania dzieciom możliwości jakie daje sport, zostały przyjęte entuzjastycznie przez kluby i organizacje sportowe. Bardzo szybko ten niezwykły program dotacji, zaczął być czymś więcej niż tylko wsparciem finansowym. Stał się szansą, symbolem otwarcia na zdrowy tryb życia i pasję do sportu. To już dwie udane edycje programu, lecz dla uczestników projektów zrealizowanych w ramach Mikro Grantów to dopiero początek podróży po zdrowie i formę. Wszędzie tam, gdzie tętni życie, tam, gdzie bije serce społeczności, tam też zostały zorganizowane bezpłatne wydarzenia i zajęcia sportowe. W ciągu kilku ostatnich miesięcy na każdym kroku i w każdym zakątku Polski można było spotkać mikrograntowe projekty. Od piłkarskich zmagań dla dużych i małych, chłopców i dziewczynek, przez pływanie, szachy, zapasy, boks, koszykówkę, siatkówkę czy nocne biegi na orientację. Pojawiły się zajęcia tenisowe, baseball, rugby oraz hokej. Było dużo sportów walk, gimnastyka, lekkoatletyka, a nawet jazda figurowa na łyżwach. Każde z tych spotkań to okazja do promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Każde z tych spotkań to też szansa na dobrą i zdrową przyszłość dzieci. Kto wie - może przy okazji te dzieci odkryją w sobie pasję i talent, który w przyszłości przerodzi się w sukces.

„Jesteśmy dla Was, a Wy tworzycie Nas. Cały program Mikro Granty dał nam niesamowitą możliwość wdrożenia się w potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie sportu. - Mówi Rafał Wosik - prezes Fundacji Orły Sportu, operatora krajowego programu Mikro Granty. - To te najmniejsze, oddolne inicjatywy są najbardziej potrzebne i to właśnie tam skierowane zostały środki. Oceniając dotychczasowe działania beneficjentów w ramach Mikro Grantów, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i skali na jaką działały organizacje sportowe oraz uczestnicy zajęć.

Tegoroczna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, odkryła ogromny potencjał w nawet niewielkiej rangi pomysłach, dając im skrzydeł do realizacji. Od świata sportu po działania społeczne, program ten otworzył drzwi dla tysięcy kreatywnych umysłów, kierujących się pasją do zmiany rzeczywistości i aktywizacji dzieci i młodzieży. Mimo że program Mikro Granty zbliża się ku końcowi, to jednoznacznie należy potwierdzić, że tej dynamiki, różnorodności i powszechności innowacyjnych inicjatyw sportowych nie mieliśmy jeszcze okazji obserwować. Mikro Granty to sportowe historie i inicjatywy ludzi z całego kraju, którzy pragną przynieść pozytywne zmiany. Zestawienie tylu pomysłów, od lokalnych wydarzeń, po regularne zajęcia sportowe pozostawiają w społeczeństwie chęć do dalszego działania. Determinacja w dążeniu do wprowadzania zmian poprzez sport i popyt na tego typu działania pozostawiają nadzieję, że zainicjowane projekty będą kontynuowane. Obserwacje zmian społecznych wywołanych wzrostem znaczenia sportu jako drogi do zdrowia i radości życia dają nadzieję, że odpowiednio budujemy świadomość młodych pokoleń.

Prawdziwym dowodem sukcesu są efekty finalne poszczególnych wydarzeń - ilość gości, liczny udział w imprezach i radość uczestników biorących udział w zajęciach. Liczba aktywności i ich różnorodność przerosła oczekiwania Organizatorów.

Jak podkreślają pytani przez nas Beneficjenci - wszyscy czekają na więcej tego typu inicjatyw. My również mamy nadzieję, że to dopiero początek Mikro Grantów działających na makro skalę. - podkreśla Wosik.

Od malutkich wsi po duże miasta, już prawie każde miejsce w Polsce stało się sceną dla innowacyjnych i aktywizujących inicjatyw sportowych. Wydarzenia zainicjowane przez program odmieniają lokalne społeczności, budując mosty między ludźmi, wzmacniając więzi społeczne i wzrost kulturowy. To nie tylko dotacje finansowe na sport i zdrowie, lecz także wsparcie dla kreatywnych umysłów i społecznych działaczy, którzy potrzebują zewnętrznych funduszy, aby móc podjąć inicjatywy dla lokalnej społeczności. Mikro Granty nie tylko finansują działania, ale również inspirują, kształcą i pomagają w budowaniu sieci kontaktów. Młodzi artyści, przedsiębiorcy społeczni i aktywiści, sportowcy, trenerzy, sędziowie, właściciele hal sportowych czy sprzętu - zyskują nie tylko fundusze, ale także wiedzę i doświadczenie, które stają się fundamentem ich sukcesu w realizacji wydarzeń sportowych. Zakończenie pierwszych dwóch edycji programu nie oznacza końca tej inspirującej historii. To zaproszenie dla wszystkich z pasją i pomysłami - do realizacji swoich celów. To też zaproszenie dla każdego, kto chciałby uprawiać sport. Niezależnie od miejsca, zasobów czy wieku, każdy może znaleźć aktywność sportową, która będzie go rozwijać.

Organizator czeka już na kolejne edycje Mikro Grantów, by zainspirować zmiany, by dać życie marzeniom i wpłynąć na rzeczywistość. Mikro Granty są dowodem na to, że niezależnie od tego, jak mały może się wydawać pomysł, może przynieść ogromny efekt.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu