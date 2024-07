Zamknięcie S3 pod Szczecinem z powodu niewybuchu. Ewakuacja wsi Chlebowo

Na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej od godz. 8.30 do godz. 12 droga S3 między węzłem Gryfino a węzłem Szczecin Klucz jest zamknięta. Wcześniej przeprowadzono ewakuację ponad stu mieszkańców wsi Chlebowo znajdującej się blisko trasy.

"Około 80 osób opuściło wieś na własną rękę, pojechali do pracy czy do znajomych. Dziesięć osób właśnie przewozimy do szkoły podstawowej w Gardnie, a 13 osób zostaje na miejscu. Te osoby musiały podpisać stosowne oświadczenie" – poinformował PAP Andrzej Wiśniewski, kierownik gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Gryfinie.

Ewakuacja wsi Chlebowo, znajdującej się blisko drogi S3 oraz zamknięcie odcinka ekspresówki od węzła Szczecin Klucz do węzła Gryfino są związane z działaniami saperów prowadzonymi blisko S3. Na polu, około 100 m od Miejsca Obsługi Podróżnych Wysoka, znaleziono pocisk rakietowy Katiusza z czasów II wojny światowej (w marcu 1945 r. w okolicy Chlebowa toczyły się ciężkie walki - PAP). "To pocisk o dużym polu rażenia. Saperzy wyznaczyli strefę bezpieczeństwa 1500 metrów. My się do tego stosujemy. Ewakuacja przebiega zgodnie z planem, bez problemów" – przekazał Wiśniewski.

Rozpoczęcie akcji saperów planowane jest ok. godz. 9. Wyznaczoną strefę bezpieczeństwa patrolują policjanci, strażnicy gminni, druhowie OSP, straż leśna i służby drogowe. O godz. 8 Wiśniewski poinformował, że strażacy właśnie sprawdzają domostwa w Chlebowie. Zamykane są też lokalne drogi.

O godz. 8.30 odcinek drogi S3 między węzłem Szczecin Klucz a węzłem Gryfino zostanie zamknięty w obu kierunkach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do godz. 12.

Przygotowano mapy objazdów. Jadącym ze Świnoujścia w kierunku Gorzowa (i w drugą stronę) GDDKiA zaleca objazd przez węzeł Szczecin Kijewo do Szczecina-Płoni, a stamtąd dw 119, tzw. starą trójką, do miejscowości Stare Czarnowo, gdzie należy skręcić w dw 120 i tą drogą wojewódzką wrócić na S3.

Jadący od przejścia granicznego w Kołbaskowie lub z zachodnich dzielnic Szczecina powinni korzystać z dk 31 (zjazd z A6 na węźle Radziszewo), która prowadzi przez Gryfino, skąd dw 120 można dotrzeć do miejscowości Gardno i węzła Gryfino na S3.

Zamknięte będą też drogi lokalne: z Radziszewa do miejscowości Wysoka Gryfińska oraz droga Stare Brynki – Chlebowo.

