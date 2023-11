PGE zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Spotkania ze sztuką”

Fundacja PGE zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego „Spotkania ze sztuką”, którego celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży polskiego malarstwa poprzez zachęcenie ich do aktywności artystycznej. Tematem tegorocznej edycji jest malarstwo Józefa Chełmońskiego. Prace konkursowe można przesyłać do 4 stycznia 2024 roku.

„Jako jeden z największych mecenasów kultury szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi inicjatyw nastawionych na edukację, a takim projektem jest konkurs >>Spotkania ze sztuką<<. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów z całej Polski. Otrzymaliśmy wówczas ponad 500 konkursowych prac, z których wyłoniliśmy 90 laureatów. Dzięki temu z lekcji muzealnych skorzystało blisko 1800 uczniów. Dowodzi to, że młodzież, jeżeli ma taką możliwość, chce mieć kontakt ze sztuką. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego projektu. Chcemy umożliwić jeszcze większej liczbie młodych ludzi z małych miejscowości kontakt ze sztuką, zabierając ich do najważniejszych muzeów sztuki w Polsce” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Konkurs „Spotkania ze sztuką” skierowany jest do uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych, zlokalizowanych w polskich miejscowościach liczących poniżej 50000 mieszkańców. Umożliwia on dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swoich umiejętności plastycznych, a także daje możliwość odwiedzenia najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce.

Tegorocznym zadaniem konkursowym jest przedstawienie przez ucznia własnej interpretacji wybranego obrazu Józefa Chełmońskiego. Prace powinny być przygotowane na papierze technicznym w formie płaskiej w formacie A2 w dowolnej technice: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel. Uczniowie klasy wybierają wyłącznie jedną pracę, którą należy zgłosić jako pracę konkursową i dostarczyć do organizatora konkursu w terminie od 27 listopada br. do 4 stycznia 2024 roku. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII według ustalonych kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, walory estetyczne pracy oraz oryginalność wykonania.

Laureaci konkursu (tj. cała klasa laureata wraz z opiekunem) zostaną zaproszeni na jednodniową wycieczkę do wybranego przez klasę jednego z pięciu objętych mecenatem PGE Muzeów Narodowych w Polsce: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Narodowego w Krakowie oraz uczestnictwa w lekcji muzealnej. Dodatkowo autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody w postaci bonu o wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie Empik.

Konkurs trwa od 27 listopada 2023 r. do 4 stycznia 2023 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 stycznia 2024 r., natomiast lekcje muzealne odbywać się będą od lutego do 10 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie „Spotkania ze sztuką” wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie internetowej: www.spotkaniazesztuka.pl.

Link do filmu, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kE6fTYRvFmg

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 25 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Kielcach, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz 17 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Lubelska, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina.

PGE wspiera kulturę nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W ramach swojej działalności kulturalnej szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Tylko w 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo w muzealnych programach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w zajęciach z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE.

