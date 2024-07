Dodatkowych 15 par pociągów na festiwal Pol’and’Rock

Od 30 lipca do 4 sierpnia uruchomionych zostanie 15 par dodatkowych pociągów Regio dla uczestników Pol’nad’Rock Festival, który odbędzie się pod Czaplinkiem. Specjalne połączenia będą skomunikowane z pociągami z Trójmiasta, Warszawy, Poznania i Szczecina.

O dodatkowych pociągach do Czaplinka, gdzie w dniach 1-3 sierpnia będzie odbywał się festiwal Pol’and’Rock, poinformował urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego. Samorząd województwa organizuje i finansuje regionalne połączenia kolejowe. Co roku dla festiwalowiczów przygotowywane są specjalne składy Polregio, by ułatwić dojazd i powrót z kilkudniowej plenerowej imprezy.

Dodatkowe pociągi do Czaplinka zostaną uruchomione już we wtorek 30 lipca, na linii kolejowej 210 z Chojnic do Runowa Pomorskiego, przez Szczecinek, Złocieniec i Drawsko. "Dodatkowe pociągi do Czaplinka będą skomunikowane w Szczecinku, Runowie Pomorskim i Stargardzie z pociągami IC oraz Regio z kierunków Trójmiasta, Warszawy, Poznania i Szczecina" – powiedział Tomasz Tokarzewski z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

15 par dodatkowych pociągów kursować będzie do niedzieli, 4 sierpnia. Tokarzewski zaznaczył, że na linii Runowo Pomorskie – Drawsko – Złocieniec – Czaplinek – Szczecinek stale kursuje siedem par pociągów (wg normalnego rozkładu jazdy), zatem z pociągami "festiwalowymi" będą w sumie 22 pary.

Po zakończeniu festiwalu, w sobotnią noc i w niedzielę (4 sierpnia) na trasy ma wyruszyć aż 30 par pociągów, które odwiozą uczestników imprezy z Czaplinka w kierunku Stargardu, Szczecinka i Runowa Pomorskiego.

Samorząd województwa zachęca osoby przyjeżdżające na Pol’and’Rock do korzystania z transportu kolejowego. "Połączenia będą obsługiwane przez nowoczesny, klimatyzowany tabor województwa: pojazdy hybrydowe EN63H o pojemności 302 miejsc w tym 150 miejsc siedzących oraz szynobusy SA136 o pojemności 225 miejsc, w tym 157 miejsc siedzących" – zapowiedział Tokarzewski.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów znajduje się na Portalu Pasażera PKP PLK https://portalpasazera.pl Dodatkowe pociągi do i z Czaplinka zostały w nim wyróżnione adnotacją z nazwą wydarzenia.

Pol’and’Rock Festival 2024 odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia na terenie lotniska Czaplinek – Broczyno. Będzie to jubileuszowa 30. edycja wakacyjnej muzycznej imprezy organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na dwóch scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów. Wstęp na koncerty i wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.

Pierwszy festiwal - pod nazwą Przystanek Woodstock – odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (woj. pomorskie), kolejny - w Szczecinie, a następne edycje w Żarach (woj. lubuskie). Od 2004 r. odbywał się w Kostrzynie nad Odra (woj. lubuskie), a od roku 2021 r. organizowany jest w woj. zachodniopomorskim. Trzydniowa impreza gromadzi kilkaset tysięcy uczestników.

