Znamy nową szefową Wydziału Oświaty

W Urzędzie Miasta Szczecin doszło do ważnej kadrowej zmiany. Fot. Sylwia Dudek

Beata Wierzba wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Dotychczas pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Młodzieży Polskiej.



Jak informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta: "W związku z decyzją o przejściu na emeryturę dotychczasowej dyrektor Wydziału Oświaty – Iwony Potrykus, konieczne było wyłonienie nowego kandydata na to stanowisko. Do naboru zgłosiła się jedna kandydatka, która zarówno spełniła wymagania formalne, jak również z pozytywnym wynikiem przeszła przez rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której m.in.: oceniano jej predyspozycje i umiejętności, a także znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, Komisja rekomendowała Prezydentowi Miasta Szczecin na stanowisko dyrektora wydziału kandydaturę Beaty Wierzby”.

Według Komisji konkursowej, Beata Wierzba przedstawiła bardzo ciekawą i spójną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora wydziału. Uznano, że kandydatka posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do wykonywania nowych zadań. Jej dotychczasowe doświadczenie w połączeniu z bardzo dobrą znajomością środowiska oświatowego, w ocenie komisji, umożliwi umiejętne prowadzenie polityki oświatowej miasta oraz pozwoli na szersze spojrzenie na problematykę działalności oświatowej, diagnozowanie i wyznaczanie kierunków rozwoju z punktu widzenia strategicznych celów miasta, pozwoli też na efektywne wsparcie podmiotów działających w obszarze oświaty.

Beata Wierzba urodziła się w 1967 roku. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie oraz liczne szkolenia z zakresu szeroko pojętej oświaty.

Nowa dyrektor posiada łącznie ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w oświacie, a także ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania jednostkami oświatowymi. Od 2017 roku pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65, gdzie jednocześnie była nauczycielem fizyki. Wcześniej pracowała m.in. w Zespole Szkół nr 1 oraz w Gimnazjum nr 23, gdzie również zajmowała stanowisko dyrektora placówki.

Beata Wierzba była wielokrotnie wyróżniana Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin. Otrzymała również Medal Komisji Edukacji Narodowej.

(as)