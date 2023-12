SodaStream przedstawia Art Marble. Saturator do gazowania wody w limitowanej wersji kolorystycznej

Foto: SodaStream

Wysokiej klasy ekspres do gazowania wody SodaStream Art zmienia przyrządzanie napojów gazowanych w sztukę. W nowej, marmurkowej odsłonie jest również pięknym przedmiotem na kuchennym blacie.

SodaStream - wiodąca marka produkująca saturatory do gazowania wody, wprowadza na rynek saturator SodaStream ART w nowej limitowanej wersji kolorystycznej Art Marble. Ekspres do gazowania wody, który podbił serca użytkowników swoją funkcjonalnością i retrodesignem jest już dostępny w pięciu odsłonach: białej, czarnej, niebieskiej, czerwonej i czarnej z marmurowym deseniem.

Saturator SodaStream ART jest wyposażony w dźwignię do nasycania wody CO2, nawiązując tym samym do rzemieślniczego, klasycznego wzornictwa. Urządzenie pozwala wytwarzać świeżą wodę gazowaną w domowym zaciszu, bez kupowania i dźwigania jednorazowych plastikowych butelek. Równie ważny jest fakt, że ekspres to po prostu piękny przedmiot, który nada każdej kuchni wyjątkowego charakteru.

Zostań artystą. Zachwycaj smakiem

W zestawie startowym Art Marble znajduje się butelka bez BPA, przeznaczona do mycia w zmywarce i cylinder z CO2. Saturator jest wyposażony w innowacyjną technologię Quick Connect, która umożliwia konsumentom komfortowe podłączenie butli z CO2 do ekspresu za pomocą jednego prostego kliknięcia.

Woda gazowana, którą dzięki SodaStream można przygotować we własnym domu, to dopiero początek możliwości. Marka oferuje również syropy m.in. Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Lipton Lemon, a także bezcukrowe lemoniady. Po dodaniu syropu do nagazowanej uprzednio wody można stworzyć ulubione napoje lub niepowtarzalne koktajle.

SodaStream Art Marble dostępny jest na stronie sodastream.pl.

SodaStream jest przodującą marką produkującą saturatory do gazowania wody należącą do koncernu PepsiCo. SodaStream umożliwia przygotowywanie wody gazowanej w domowym zaciszu, eliminując konieczność dźwigania ciężkich zgrzewek i zaśmiecania środowiska jednorazowym plastikiem. Jedna butelka SodaStream pozwala wyeliminować tysiące tych jednorazowych, a sam ekspres zapewnia świeżą wodę gazowaną zawsze wtedy, gdy mamy na nią ochotę, za jednym naciśnięciem przycisku i w wybranym stopniu nagazowania. Aby dowiedzieć się więcej o SodaStream, odwiedź stronę sodastream.pl/pages/babelkowa-rewolucja i śledź SodaStream na Facebooku, Instagramie i YouTube.

Źródło informacji: SodaStream