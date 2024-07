Lady Pank nie chce iść do domu

"A nam nie chce się iść do domu" - pod takim hasłem w Teatrze Letnim w Szczecinie zagrają niezmordowani weterani z Lady Pank.

Lady Pank to zespół o bogatej historii, który nadal nie przestaje zaskakiwać. Po ponad 40 latach na scenie wciąż nie brakuje im kreatywności i nowych rozwiązań, które sprawiają, że ich występy na żywo to za każdym razem nowe doświadczenie. Tego lata Lady Pank wraca z największymi przebojami, by dostarczyć fanom masę pozytywnych emocji.

Zespół powstał we Wrocławiu, we wrześniu 1981 roku, z inicjatywy gitarzysty i kompozytora, Jana Borysewicza związanego wcześniej z grupą Budka Suflera. Drugim z założycieli Lady Pank był Andrzej Mogielnicki – główny autor tekstów piosenek zespołu. Wokalistą Lady Pank jest Janusz Panasewicz.



Pierwszym utworem zarejestrowanym (również wokalnie) przez Jana Borysewicza była „Mała Lady Punk”, której tytuł stał się inspiracją dla nazwy zespołu, jednak aby nazwa nie sugerowała, że grupa wykonuje muzykę punk rockową, drugi człon nazwy został zmieniony na "pank". Kolejny utwór, „Minus 10 w Rio”, został już nagrany z Januszem Panasewiczem w roli wokalisty. Tak powstał trzon grupy, która z krótkimi przerwami, już od 35 lat błyszczy na polskiej scenie muzycznej.

Największe hity grupy to m.in. „Tańcz głupia, tańcz”, „Kryzysowa narzeczona”, „Mniej niż zero”, „Fabryka małp”, „Wciąż bardziej obcy”, „Sztuka latania”, „Zawsze tam, gdzie ty”, „Zostawcie Titanica”.

W Szczecinie wystąpią: Jan Borysewicz – gitara solowa, śpiew; Janusz Panasewicz – śpiew; Kuba Jabłoński – perkusja; Krzysztof Kieliszkiewicz – gitara basowa.

Start: piątek, g. 19.

(as)