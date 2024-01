Aukcje Allegro na rzecz Finału WOŚP grają już po raz 24

Allegro oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapraszają do udziału w charytatywnych aukcjach internetowych. Aukcje Allegro dla WOŚP trwają do 9 lutego. Grajcie, licytujcie, pomagajcie.

Platforma przygotowała niespodziankę dla użytkowników aplikacji mobilnej. Po każdym wsparciu 32. Finału WOŚP - czy to za pośrednictwem cegiełki, czy po opłaceniu licytacji - klientom dziękuje sam Jurek Owsiak. Zmieniła się także ikona aplikacji, przypominając o zbliżającym się finale.

To, co szczególnie warto podkreślić, to fakt, że dzięki Allegro każdy może zaangażować się w działania na rzecz Finału WOŚP. Przedmioty oraz drobne gesty może wystawić każdy, dokładając się w ten sposób do ostatecznej kwoty. Obecnie na aukcjach Allegro można licytować ponad 120 tys. ofert, a zadeklarowana w nich kwota to ponad 12 mln złotych.

W ramach wyjątkowej współpracy, Allegro i Stora Enso przygotowały limitowaną edycję opakowań zaprojektowanych specjalnie z okazji 32. Finału. Posłużą one do zabezpieczenia przedmiotów wystawianych na aukcjach Fundacji WOŚP lub Sztabu Allegro,

Użytkownicy mogą włączyć się we wsparcie 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez Allegro na kilka różnych sposobów: biorąc udział w licytacjach, wystawiając własne przedmioty na aukcjach charytatywnych, przekazując datek podczas zakupów lub wpłacając pieniądze do wirtualnej puszki. Cały dochód z aukcji Allegro dla WOŚP wesprze cel 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wśród wielu stworzonych przez użytkowników aukcji, można też znaleźć te wystawione przez znane osoby. Są to między innymi: Tydzień metamorfozy z Ewą Chodakowską, oryginalna koszulka San Antonio Spurs "10" Jeremiego Sochana, lot śmigłowcem na żużlowe Grand Prix z Marcinem Gortatem czy kolacja z Agnieszką Dygant.

Wspólny ziemniaczany posiłek z Zofią i Janem Pawłem z "1670"

Radomir Wit dla WOŚP: Wyjątkowy egzemplarz "Sejm u Wita" z podpisami

Szymon Hołownia - ostatnia barierka Sejmu zamkniętego na Obywateli

Limitowana edycja Scrabble Dawid Podsiadło Edition 1/100

Przejazd po ulicach Warszawy zabytkową śmieciarką

Pierogi babci Zosi Sztab WOŚP Dziwnów

Całodniowe szkolenie przed kamerami Akademii Telewizji Polskiej!

Grasz w szachy? Zmierz się z ministrem finansów!

Donald Tusk - ołówek generała Władysława Sikorskiego wraz z książką

Dariusz Michalczewski: Gitara z podpisami grupy Scorpions

Historyczna kostka ze Starego Rynku od prezydenta Poznania

Strzel Karnego Bramkarzowi Legii

Więcej informacji na temat aukcji Allegro dla WOŚP oraz tegorocznego 32. Finału znajduje się na stronie: https://aukcje.wosp.org.pl/.

Temat finału to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” Środki ze zbiórki będą przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania i monitorowania i chorób płuc oraz rehabilitacji pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Przez ponad 24 lata użytkownicy Allegro zebrali dla WOŚP niesamowitą kwotę 179 174 320,32 zł.

Allegro pomaga cały rok! Dzięki platformie Allegro Charytatywni użytkownicy mogą pomagać podczas zakupów online, a organizacje pozarządowe - prowadzić zbiórki i pozyskiwać środki na ważne cele społeczne. Allegro nie pobiera żadnych opłat za wystawienie przedmiotu, ani prowizji od sprzedaży ofert charytatywnych. Całkowity dochód ze wszystkich ofert charytatywnych przekazywany jest bezpośrednio na konto organizacji, która prowadzi zbiórkę.

Źródło informacji: Allegro