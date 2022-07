„Gorch Fock” wyszedł w morze. Baltic Sail: kurs na Szczecin, później Tallinn

Berlińskie biuro Polskiej Organizacji Turystycznej (Polnisches Fremdenverkehrsamt) zachęca Niemców do wakacyjnych odwiedzin w Polsce. Poleca m.in. przyjazd do Szczecina na tegoroczny Festiwal Żagle (19-21 sierpnia). Wśród trzydziestu żaglowców z całego świata weźmie w nich udział niemiecka fregata „Gorch Fock”, okręt szkoleniowy Niemieckiej Marynarski Wojennej. Jest już w drodze do Szczecina.

Kilka dni temu wypłynął z macierzystego portu w Kilonii, biorąc kurs na Rostock – tam 14 sierpnia zaczną się regaty Baltic Sail. Ich pierwszy etap zakończy się właśnie w Szczecinie. Finał zapowiedziano 25-26 sierpnia w Tallinnie, stolicy Estonii. Baltic Sail to porozumienie portowych miast bałtyckich, podpisane w 1996 roku z inicjatywy Rostocku. Należą do niego: Rostock, Gdańsk, Szczecin., Kłajpeda, Karlskrona, Nysted, Ryga.

Współczesny „Gorch Fock” jest następcą swego imiennika, okrętu „Gorch Fock” (1), zbudowanego w 1933 roku w stoczni Blohm&Voss w Hamburgu. Jego portem macierzystym był wówczas Stralsund, gdzie służył jako okręt szkoleniowy oficerów marynarki. 30 kwietnia 1945 roku został zatopiony przy półwyspie Drigge w cieśninie Streli. Podniesiony z dna w 1947 roku, został wyremontowany i w 1951 roku przekazany marynarce radzieckiej, gdzie służył pod imieniem „Towariszcz”. W 1974 roku był w Gdyni podczas Operacji Żagiel. Po rozpadzie ZSRR przypadł Ukrainie i pływał pod jej banderą. Jego portem macierzystym był Chersoń. Gdy kilka lat później nie było chętnych na sfinansowanie jego remontu w Anglii, przepłynął w 1999 roku do Niemiec. Został zakupiony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wielkich Żaglowców, które do dziś jest jego właścicielem. Opiekuje się nim, ponosząc m.in. koszty eksploatacji, remontów i napraw, wykonywanych często przez jego członków. W 2003 roku przywrócono mu imię „Gorch Fock”. W materiałach informacyjnych do nazwy często dodaje się cyfrę 1. Jego portem macierzystym jest Stralsund. Stale cumuje w tamtejszym porcie jako okręt muzeum. Można go zwiedzać codziennie w godz. 10-18 (kwiecień-październik) i 11-16 (listopad-marzec). Znajduje się na nim m.in. sala ślubów.

Nowy „Gorch Fock” został zbudowany w 1958 roku w stoczni Blohm&Foss w Hamburgu. Rok temu przeszedł tam gruntowny remont. Jak poprzednik jest trójmasztowcem. Kadłub ma 81,5 m długości (z bukszprytem prawie 90 m) i 12 m szerokości. Stała załoga liczy 67 osób. Może zabrać na pokład dwustu uczniów.

Polska Organizacja Turystyczna, zapraszając zwłaszcza berlińczyków do Szczecina, poleca też udział w imprezach towarzyszących Festiwalowi Żagle, m.in. koncertach Patrycji Markowskiej, Grzegorza Hyżego, zespołów szantowych, V Festiwalu Orkiestr Dętych, atrakcjach kulinarnych.

Na święto Balic Sail zaprasza Gdańsk (26-29 sierpnia). Żaglowce zacumują na Motławie przy Targu Rybnym.

11-14 sierpnia Rostock zaprasza na 31. Hanse Sail. Po raz pierwszy pod polską banderą weźmie w nich udział dwumasztowiec Baltic Beauty. Statek został zbudowany w 1926 roku w Holandii i służył do przewozu żywych węgorzy. Późniejszy szwedzki właściciel przebudował go na żaglowy szkuner, potem brygantynę. Od trzech lat statek należy do gdańskiego POLSailu. Na 31. Hansa Sail przypłyną też m.in.: „Dar Młodzież”, zabytkowy lodołamacz „Stettin” (w Szczecinie był w latach 1998, 2006, 2013) i pomorska koga Ucra z Uckranenlandu.

Na Festiwal Żagli do Szczecina okręty zaczną wpływać 18 sierpnia. Wyjdą w morze 22 sierpnia. (b.t.)