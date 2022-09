Radny walczy o „HiT”. Szczecin nie kupi podręcznika

Szczecin nie kupi podręcznika „Historia i Teraźniejszość", choć zabiegał o to jeden z radnych. Miasto nie zapłaci za książkę i nie przekaże jej ani szkolnym bibliotekom, ani Miejskiej Bibliotece Publicznej.

- Zwracam się z prośbą o zakup podręcznika dla klas pierwszych liceów i techników do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość do miejskich i szkolnych bibliotek - napisał w interpelacji do prezydenta miasta radny Dariusz Matecki. - Autorem podręcznika jest wybitny historyk prof. Wojciech Roszkowski. Podręcznik skupia się na latach 1945-1979 (Polska i świat) oraz tłumaczy wiele pojęć zawartych wcześniej w przedmiocie wiedza o społeczeństwie.

Zainteresowanie podręcznikiem - zdaniem radnego - przejawiają nie tylko uczniowie, ale również starsi mieszkańcy naszego miasta, którzy podczas własnej edukacji nie poznali historii podziemia niepodległościowego czy wielomilionowych zbrodni

...