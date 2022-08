Podręcznik do HiT-u w niszczarce. Był happening, będzie manifestacja

Nie milkną kontrowersje dotyczące treści podręcznika do HiT-u (Historii i Teraźniejszości) dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, autorstwa prof. W. Roszkowskiego. W środę w Szczecinie odbył się happening, podczas którego książka była niszczona, natomiast na czwartek zaplanowana jest manifestacja przeciwko wprowadzaniu do szkół owego podręcznika.

Środowy happening przed szczecińskim Kuratorium Oświaty zorganizowało Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Szczecin. Niszcząc podręcznik do HiT-u, aktywiści, jak mówili, chcieli wyrazić sprzeciw wobec wprowadzania do szkół tak kontrowersyjnej książki. Apelowali również do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich w Szczecinie, by nie używali podręcznika prof. Roszkowskiego podczas lekcji.

Czwartkowy protest odbędzie się na placu Adamowicza o godz. 17, pod hasłem: „PRECZ Z (s)HIT-em!". Organizatorami są m.in. sieć organizacji społecznych pn. Wolna Szkoła oraz KOD Zachodniopomorskie, którzy w zapowiedzi manifestacji na Facebooku napisali choćby: „Znany jest już poziom treści podręcznika do HiT-u dla klas I szkół ponadpodstawowych autorstwa prof. Roszkowskiego, w którym jedyną formę prawidłowej egzystencji obywatela Polski definiują wykoślawione przekazy religii chrześcijańskiej i doktryny partii rządzącej. (...) Kształtowanie młodych umysłów w duchu nacjonalizmu, rasizmu, faszyzmu, mizoginii, homofobii i ogólnej dyskryminacji inaczej myślących/czujących/istniejących jednostek miało już miejsce w historii świata. Nie możemy pozwolić by to się powtórzyło, a przecież indoktrynacja młodych umysłów była jednym z elementów tamtych haniebnych zdarzeń. Kuriozalne zestawianie feminizmu, marszów równości, gender, socjalizmu z nazizmem czy reżimem stalinowskim wielokrotnie kształtuje ciąg narracji autora podręcznika. Każdy aspekt nacjonalistycznych działań obecnej władzy w podręczniku są usprawiedliwione koniunkturą i rzekomym patriotyzmem, a autor nagina rzeczywistość, aby uzasadnić skandaliczne działania obozu rządzącego". ©℗

(MON)